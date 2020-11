PSG Mercato : Ces 120 M€ vont tomber au prochain mercato d'été

Publié le 10 novembre 2020 à 16:05

L'histoire entre Kylian Mbappé et le PSG semble véritablement en passe de se terminer. L'international français, malgré des discussions engagées avec ses dirigeants, ne devrait pas prolonger avec le Paris SG, qui devra le vendre au mercato estival prochain pour ne pas le voir partir libre l'année suivante. Pas de problème pour un prétendant, qui a tout prévu pour faire venir le Parisien.

Kylian Mbappé ne prolongera pas au PSG

Alors que le PSG s'active pour boucler plusieurs prolongations de contrat, un dossier s'enlise et ne devrait jamais aboutir. Ce n'est pas le cas de Neymar, qui est sur le point de se réengager avec le club parisien, alors même que Leonardo, son directeur sportif, s'est exprimé sur le sujet ce mardi. Le Brésilien croit au projet du Paris SG et serait prêt à quelques concessions, ce que le Français ne semble pas sur le point de faire, au contraire. Trop gourmand dans ses demandes, Kylian Mbappé accélèrerait le processus en bloquant toutes les issues possibles : conditions salariales trop élevées, requêtes sportives le sortant de sa zone de compétence... Toutes les portes d'entrée de négociations se referment une à une. Et selon Eurosport, Kylian Mbappé "aurait glissé à Leonardo qu'il ne comptait pas prolonger son aventure en Ligue 1". Fermez les rideaux.

Le Real Madrid l'attend de pied ferme

La destination de Kylian Mbappé serait déjà toute trouvée pour le mercato d'été 2021. Malgré les efforts de Manchester United, notamment auprès de l'entourage du joueur, pour le faire craquer, l'attaquant du PSG resterait positionné sur le Real Madrid, dont le plan de route contient depuis un moment l'arrivée du joueur. Tout se déroulerait comme prévu pour le club madrilène, qui a déjà une enveloppe de côté pour s'offrir Mbappé, selon Eurosport Espagne. En effet, Florentino Pérez aurait prévu 100 à 120 millions d'euros pour convaincre le PSG. Une somme intéressante qui pourrait inclure certains joueurs de la Maison Blanche pour prendre encore plus de poids. Les dirigeants parisiens vont vite se retrouver au pied du mur avec un joueur désireux de quitter le club et une date de fin de contrat qui fera craindre un départ sans indemnités.













Par Matthieu