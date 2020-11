PSG Mercato : Mbappé trop gourmand, pas de prolongation en vue

Publié le 09 novembre 2020 à 13:30

Avec les dossiers Neymar et Kylian Mbappé, le PSG est entré dans une course contre la montre pour prolonger les contrats de ses deux stars. Si les choses semblent bien engagées pour le Brésilien, le cas de l'international français semble de plus en plus compliqué à gérer et un départ du joueur au mercato 2021 n'a pas à exclure.

PSG : épineuse question des prolongations

La trêve internationale va permettre au PSG de régler quelques dossiers en interne. Outre le cas de Thomas Tuchel, qui fait l'objet de discussion au Qatar, plusieurs joueurs sont en fin de contrat en juin prochain ou à l'été 2022. Le dossier Angel Di Maria avance, tout comme celui de Neymar. Le Brésilien aurait donné son accord pour une prolongation à ses dirigeants, en ne demandant aucune revalorisation salariale. Il aurait également proposé de donner une coup de pouce à Leonardo quant au mercato. Mais pour Kylian Mbappé, la question est plus délicate. Le joueur est très mécontent du mercato estival et aurait demandé le départ de Thomas Tuchel. En froid, donc, avec son coach et son directeur sportif, il ne semble plus croire au projet parisien et étudierait la question d'un départ dès le mercato d'été. Le Real Madrid et Manchester United sont sur les rangs et les dernières demandes de Mbappé pourrait finir de convaincre le PSG d'abandonner la question d'une prolongation.

Les demandes princières de Kylian Mbappé

Les demandes de Kylian Mbappé d'un point de vue salarial seraient stratosphériques. Selon les informations de Don Balon, l'attaquant du PSG aurait déjà établi ses demandes pour 2021. "Une vraie folie", écrit le média espagnol, qui affirme que "le PSG ne sera plus le club du champion du monde l'été prochain". En effet, l'international "n'acceptera aucune proposition de prolongation", les derniers matches de Ligue des champions auraient eu raison de sa patience. De plus, Mbappé aurait "prévu de gagner entre 45 et 50 millions d'euros par an dès la saison prochaine". Le joueur gagne actuellement 17,5 millions d'euros et Nasser al-Khelaïfi aurait fixé la limite bien loin de là, autour de 31 millions. La somme demandée par Kylian Mbappé serait au-delà des possibilités parisiennes, surtout si Neymar prolonge bien. Mais elle pourrait aussi décourager des acheteurs étrangers, qui s'attendent déjà à devoir débourser près de 150 millions d'euros pour faire venir le Français au mercato 2021. Trop gourmand Mbappé ? C'est peut-être seulement une nouvelle stratégie pour faire comprendre à ses dirigeants qu'il est déterminé à quitter le PSG.













Par Matthieu