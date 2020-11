PSG Mercato : Neymar avertit Paris, Leonardo doit faire vite

Publié le 10 novembre 2020 à 10:00

Le PSG travaille aux dossiers épineux des prolongations de contrat durant cette trêve internationale. Kylian Mbappé, Angel Di Maria et Neymar sont concernés et, pour le Brésilien, il semblerait qu'un accord soit en passe d'être trouvé. Mais le n°10 du Paris SG a averti ses dirigeants : d'autres clubs l'attendent et il lui faudra une réponse rapidement.

La prolongation de Neymar sur la bonne voie

Difficile pour le PSG, dans les circonstances actuelles, de travailler sereinement à la prolongation de contrat de ses deux stars, Kylian Mbappé et Neymar. Le bail des deux joueurs prend fin en juin 2022 à Paris et les discussions n'en sont pas au même stade pour le Français et le Brésilien. L'international des Bleus, sélectionné par Didier Deschamps pour l'amical contre la Finlande et les matches de Ligue des Nations contre le Portugal et la Suède, serait plutôt sur le départ. Ses demandes, qu'elles soient salariales ou sportives, rebutent les dirigeants parisiens et Leonardo. Et sa volonté de continuer à s'inscrire sur le long terme dans l'aventure parisienne ne sont pas clairement établies. Pour Neymar, en revanche, le processus semble prendre la bonne direction. Le Brésilien aurait confié au directeur sportif son désir de prolonger et clamé son amour pour Paris, en faisant quelques concessions. Pas d'augmentation salariale et l'envie d'aider à convaincre des joueurs de venir renforcer l'effectif.

Le PSG doit faire vite, on se bouscule derrière

Cependant, selon les informations de Don Balon, Neymar aurait également fait savoir qu'il n'avait pas l'intention d'entrer dans de longues négociations. Plus l'affaire sera vite réglée, mieux cela sera, en vue des prochaines échéances du PSG et de l'équipe nationale en 2021. Pour se faire comprendre, la star brésilienne a fait remarquer à sa direction que les clubs européens restent à l'affut et n'attendent qu'un signe du joueur pour le faire signer. Le FC Barcelone est toujours sur le coup, même si Neymar semble avoir fermé la porte aux Catalans. Le grand rival, le Real Madrid est également sur les rangs et espérait secrètement un couac dans le deal avec le PSG. Il pourrait encore se produire : Neymar veut du renfort, il s'inquiète, comme d'autres, de la baisse de qualité de l'effectif et ne signera une prolongation qu'avec des certitudes. À Leonardo et son équipe de faire rapidement le nécessaire.













