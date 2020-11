PSG : Neymar, Mbappé, Tuchel, mercato... Leonardo dit tout !

Publié le 10 novembre 2020 à 12:35

Le directeur sportif du PSG, Leonardo, s'est longuement exprimé sur le club et n'a occulté aucun sujet. Il a été question de Kylian Mbappé, de Neymar et des dossiers chauds des prolongations de contrat. Mais le Brésilien a aussi assuré Thomas Tuchel de sa confiance, sans oublier d'égratigner au passage certains choix.

Les prolongations au PSG et le cas Mbappé

Le directeur sportif du PSG s'est exprimé sur les prolongations de contrat et les dossiers chaud du moment : "On a déjà démarré les prolongations, on va intensifier dans les prochaines semaines. Je parle de discussions pour Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Neymar... Pour Juan Bernat, on va voir après sa blessure. Et je n’oublie pas Julian Draxler. Il faut rappeler que les gens ne peuvent pas se déplacer, c’est plus compliqué pour négocier. On a démarré les discussions depuis beaucoup de temps, mais on aura les idées claires dans peu de temps."

Leonardo a aussi évoqué le cas particulier de Kylian Mbappé : "En Espagne, il y a beaucoup d’annonces des clubs qui sont politiques. Nous, on parle directement avec Kylian Mbappé, c’est comme cela qu’on fonctionne. Je suis confiant car je pense que le PSG sera l’équipe des cinq prochaines années. Des équipes ont connu leur cycle, d’autres sont en bonne forme mais auront des problèmes dans quelque temps. Nos joueurs sont jeunes, avec Kylian et Neymar qui sont dans le top 3, car Messi et Cristiano Ronaldo vont commencer à sortir."

L'avenir de Thomas Tuchel en question

Concernant son entraîner Thomas Tuchel, Leonardo a été très clair : il n'est pas question de le remplacer et les désaccords passés sont de l'histoire ancienne. "Le PSG doit apporter le soutien à l'entraîneur et dire les choses qu’on pense. On a eu une discussion avec Thomas Tuchel au niveau médiatique, c’est la seule qu’on a eue de manière publique. On se respecte, mais on n’a pas aimé le fait de discuter du mercato de manière publique. On se l'est dit en interne. Si tu n’es pas d’accord avec la manière de jouer, la vie d’un club... Cela reste en interne. On n’a jamais pensé à remplacer Tuchel, on n’a jamais appelé personne. Mais les gens parlent. Beaucoup de personnes veulent venir au PSG. Je pense justement que c’est le moment de se concentrer sur nos objectifs, de ne pas laisser de l’énergie avec d’autres choses."

Et le problème tactique entre Danilo et Marquinhos, dont Thomas Tuchel inverse les positions, n'est pas du ressort du directeur sportif. Même si Leonardo reconnait les véritables positions des deux joueurs : "Danilo en sentinelle et Marquinhos en défense centrale, je pense que même Thomas Tuchel le sait. Mais après, il y a des choix qui sont faits. Certains joueurs changent souvent de poste. Fabinho à Liverpool le fait, Bruno N'Gotty l’a fait à l’époque et le FC Barcelone a gagné une Ligue des champions avec Mascherano en défenseur central. Ce genre de questions, c’est le choix de l'entraîneur."













Par Matthieu