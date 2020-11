PSG Mercato : Comment Paris pourrait utiliser Ronaldo et Mbappé !

Publié le 11 novembre 2020 à 06:00

Cristiano Ronaldo pourrait rejoindre le PSG si le club parvient à satisfaire les exigences de la Juventus Turin pour son transfert. Le directeur sportif des Parisiens, Leonardo, a affirmé que son équipe était capable de recruter l’attaquant portugais de 35 ans.

Cristiano Ronaldo au PSG, le plan de jeu déjà imaginé ?

S'il arrivait au PSG, Cristiano Ronaldo pourrait jouer n'importe où sur la ligne de front qui deviendrait la plus dangereuse d’Europe. Il pourrait jouer sur le côté gauche ou tourner autour de Neymar et Kylian Mbappe. Les mouvements du portugais ouvriraient un autre danger pour l’adversaire qui devrait être surmené par les actions d’ Angel Di Maria et de Marco Verratti. Ces deux joueurs seraient les véritables chargeurs des munitions que devraient rafaler les trois attaquants.

Idrissa Gueye est également capable de se projeter vers l’avant lors d’actions offensives, ce qui compliquerait la vie des défenseurs adversaires avec un Cristiano Ronaldo dans la même équipe que Neymar et Mbappé. Dans ce cas de figure, les options pour le rayonnement du PSG seraient multiples puisque Mauro Icardi, Leandro Paredes et Rafinha rendraient le banc parisien aussi dangereux que l’équipe type de n’importe quelle formation d’Europe.

Leonardo pense en tout cas à faire venir Cristiano Ronaldo puisqu’il a affirmé que le PSG devrait bien rebondir après la crise financière de la pandémie de coronavirus. Bien qu'il ait déclaré que son équipe se passerait d'au moins 20% de ses revenus pendant cette crise, le Brésilien est convaincu que son équipe peut se permettre de recruter Ronaldo si ce dernier demande à partir de la Juve. Les rumeurs suggèrent que la Juve gère moins bien la pandémie et pourrait donc se montrer réceptive en cas d’offres pour son attaquant vedette. Si tel est le cas, Leonardo pense que le PSG pourrait être sur la première ligne pour l’avoir.

Le directeur sportif brésilien a déclaré à PSGTV : "Aujourd'hui, dans le monde du football, nous ne savons pas ce qui peut se passer. «Peut-être que demain, Cristiano Ronaldo se réveillera en disant « je veux aller jouer ailleurs ». Qui peut l'acheter ? C'est un cercle fermé. Le PSG entre dans ce cercle. Habituellement, il s'agit d'opportunités, de situations. Le mercato, nous devons nous y préparer et c'est ce que nous faisons. Nous avons nos priorités, nos listes, mais quelque chose d'imprévu peut arriver."













Par Gary SLM