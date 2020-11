PSG : Kylian Mbappé, gros malaise autour de sa sélection

Publié le 05 novembre 2020 à 18:00

Kylian Mbappé a été convoqué, ce jeudi, par Didier Deschamps en équipe de France, alors qu'il est blessé et était absent contre le RB Leipzig en Ligue des champions. Des voix, dont celle de Pierre Ménès, s’élèvent contre la sélection de l’attaquant du PSG touché à la cuisse contre le FC Nantes.

Kylian Mbappé convoqué : explications de Deschamps

Kylian Mbappé figure parmi les 26 joueurs convoqués par Didier Deschamps pour les trois prochains matchs de l’équipe de France, respectivement contre la Finlande (le mercredi 11 novembre), le Portugal (le samedi 14 novembre) et la Suède (mardi 17 novembre). Le sélectionneur des Bleus assure qu’il est bien conscient de l’état de forme du joueur du Paris Saint-Germain, mais il estime que ce dernier pourrait être opérationnel pour le deuxième match. « Si je le mets dans la liste, c'est parce qu’il y a de très fortes probabilités qu'il puisse être disponible, pas pour mercredi, mais pour samedi. Il faudra suivre l'évolution sur le début de semaine, si tout se passe bien il devrait être là », a-t-il expliqué. « J’échange avec Kylian Mbappé. Les médecins échangent aussi avec le joueur. Je n'ai jamais pris de risque, on fait les choses calmement », a rassuré Didier Deschamps pour calmer Thomas Tuchel qui souhaite que le Tricolore de 22 ans et Neymar « restent à Paris pour récupérer » de leur blessure lors de la trêve internationale.

Pierre Ménès furieux, le joueur du PSG joue avec les mots

Pas suffisant pour rassurer Pierre Ménès qui s'interroge sur la décision du sélectionneur. « Deschamps appelle Kylian Mbappé pourtant forfait avec le PSG. Pour quoi faire ? Pour faire constater sa blessure ? Les médecins ne peuvent pas se parler ? C’est consternant », a réagi le chroniqueur sur Twitter. Informé de sa convocation, le buteur du club de la capitale s’est lui réjoui dans un tweet : « blessed (béni ou heureux, ndlr) ». Mais ce message pourrait aussi avoir un double sens, pour le joueur qui est... blessé ! Une manière habile et discrète de s'étonner de sa sélection alors qu'il est d'ores et déjà forfait pour le match de la 10e journée de Ligue 1 contre le Stade Rennais. Les Bleus retenus sont attendus à Clairefontaine à partir de lundi, après les matchs en championnat de ce week-end.













Par ALEXIS