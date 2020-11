ASSE : Derby contre l'OL, Perrin désigne le meilleur Vert

Publié le 11 novembre 2020 à 17:53

L’ ASSE a perdu le derby contre l’ OL (2-1), mais les Verts ont donné du fil à retordre à leur ennemi. Yvan Neyou a été l’un des meilleurs Stéphanois au Groupama Stadium, selon Loïc Perrin.

ASSE : Neyou a impressionné Loïc Perrin face à l'OL

L’ ASSE avait mené l’ OL (1-0, 40e) lors du derby avant d'être renversée par un doublé de Tino Kadewere en seconde période (65e et 74e). Les Stéphanois ont certes été battus chez leur rival, mais ils ont montré un meilleur visage que lors des précédents matchs perdus en Ligue 1. Individuellement, Yvan Neyou a été impressionnant dans l’entrejeu de l’équipe de Claude Puel. Loïc Perrin le désigne à juste titre comme le meilleur stéphanois. « Neyou a été le meilleur joueur sur le terrain, il m’a impressionné. Il est très bon depuis le début de saison, il a encore confirmé ce que l’on pensait de lui », a-t-il commenté sur TL7.

Le milieu défensif de 23 ans « a récupéré la plupart des ballons assez haut, a gagné des mètres balle au pied et a délivré de bonnes passes » selon l’ancien capitaine de l’ ASSE. La recrue estivale de Claude Puel a mis plein les yeux Loïc Perrin face à l’ Olympique Lyonnais, au point où ce dernier le compare à Blaise Matuidi. « Ivan Neyou joue sans complexe. Il a une bonne confiance en lui. Il me fait penser un peu à Matuidi quand il était arrivé [à l’AS Saint-Étienne] », a souligné le défenseur retraité.

Yvan Neyou élu meilleur stéphanois par les supporters

Ivan Neyou est en effet prêté par le Sporting Braga (Portugal) à l' ASSE pour la saison 2020-2021. Son contrat est accompagné d'une option d'achat et son tarif est estimé à 2,5 M€. Ayant signé avec le club ligérien en juillet 2020, le Camerounais a fait 9 apparitions sous le maillot des Verts. Il a été titulaire 8 fois et a délivré une passe décisive. Outre Loïc Perrin, les supporters de l'AS Saint-Étienne ont élu le N°19 meilleur joueur du 121e derby. Ivan Neyou a devancé Mahdi Camara (18,8%) et Denis Bouanga (6,6%) avec 56% des suffrages.













Par ALEXIS