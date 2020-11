OL 2-1 ASSE : Lyon remporte le derby des maladresses (+ notes)

Publié le 09 novembre 2020 à 08:30

Le 121e derby de l'histoire entre l'OL et l'ASSE a livré une lutte plus serrée que prévu, qui a débouché sur un succès de l'Olympique Lyonnais, son 4e de la saison.

L'ASSE profite d'un OL absent

Au coup d'envoi du dernier match de la 10e journée de Ligue 1, on ne place pas beaucoup d'espoir en cette équipe de Saint-Etienne. Qui, pourtant, se montre dangereuse d'entrée, mais Anthony Lopes s'oppose à une tête de Camara (2'), puis à un tir au sol de Bouanga (13'). Timidement, les Lyonnais réagissent et Moussa Dembélé, de retour dans le XI de départ, voit l'arbitre assistant lui refuser deux buts pour hors-jeu.

À la 40e minute, intervient le premier tournant du match. Harold Moukoudi perd le ballon, Memphis le récupère et lance Houssem Aouar en profondeur. Mais la tentative de l'international français est complètement manquée, Saint-Etienne contre-attaque. Anthony Lopes répond présent sur une tête de Bouanga, avant de se trouer quelque peu dans la foulée, anticipant un centre du Gabonais, étrangement seul dans la surface, dont le tir a été dévié par le gardien lyonnais dans ses propres buts. (0-1, 41').

Les rêves de Tino Kadewere deviennent réalité

L'avantage stéphanois est logique à la pause. Rudi Garcia réagit en lançant Paqueta, Mendes et Kadewere sur le pré. Le dernier cité avait confié à Téléfoot avoir rêvé marquer deux buts dans le derby, le destin n'a que fait suivre l'international zimbabwéen. Au terme d'une combinaison astucieuse sur coup-franc entre Memphis et Cornet, Kadewere reprend à bout portant un centre de l'Ivoirien pour remettre les deux équipes à égalité. (1-1, 65'). Dix minutes plus tard, le numéro 11 lyonnais reçoit le ballon côté gauche, accélère, et, dans la même situation que Bouanga sur l'ouverture du score stéphanoise, parvient à tromper Jessy Moulin qui avait anticipé un centre. (2-1, 74').

Mais ce derby n'a pas réservé toutes ses surprises. Entré en fin de match à la place de Maxence Caqueret, Jean Lucas concède un penalty sur son premier ballon. C'est une occasion en or pour Denis Bouanga d'égaliser, mais l'attaquant stéphanois manque le cadre (89') ! L'OL essaye de profiter des espaces laissés par les Verts qui se ruent à l'attaque, à l'image de cette dernière action : après une accélération phénoménale de Lucas Paqueta, le Brésilien choisit de servir Toko-Ekambi en retrait qui, seul dans l'axe, avec Memphis à sa gauche, tire directement sur Jessy Moulin.

Mené, l'OL a réagit et se glisse à la 5e place du championnat, tandis que l'ASSE fond à la 15e place.

Les notes de OL-ASSE

Olympique Lyonnais (4,8) : Lopes 7 - Dubois 5, Diomandé 6, Denayer 5, Cornet 5 (puis Bard 78') - Caqueret 6 (puis Lucas 86'), Guimarães 4 (puis Paqueta 57'), Aouar 3 (puis Mendes 57') - Memphis 5, Dembélé 3 (puis Kadewere 57'), Toko-Ekambi 4.

AS Saint-Etienne (5,3) : Moulin 5 - Camara 7, Moukoudi 4, Kolodziejczak 5, Trauco 5 - Youssouf 6 (puis Rivera 79'), Gourna-Douath 5 (puis Moueffek 79'), Neyou 7, Aouchiche 5 (puis Hamouma 67') - Abi 4 (puis Khazri 75'), Bouanga 5.













Par Clément