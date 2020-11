OL : Kadewere raconte comment il a sauvé Lyon face à l’ASSE

Publié le 09 novembre 2020 à 19:00

Auteur d’un doublé, Tino Kadewere est le héros de la victoire de l’OL sur l’ASSE (2-1) lors du derby de la 10e journée de Ligue 1. Revenu sur son match réussi, il raconte comment il a renversé le club ennemi.

Tino Kadewere, « je voulais faire quelque chose pour gagner »

Tino Kadewere est désormais dans l’histoire de l’OL. Dimanche, c'est lui qui a renversé l' ASSE lors du derby de la 10e journée de Ligue 1. Remplaçant au coup d’envoi du match, l’attaquant des Gones a été décisif en sortant du banc de touche. Il a passé deux buts à l’AS Saint-Étienne en 10 minutes (65e et 74e). Avant l’entrée en jeu de la recrue de l’Olympique Lyonnais (57e), les Verts menaient au score (1-0). Ayant pris la place de Moussa Dembélé, Tino Kadewere avance qu’il « a fait tout ce qu’il pouvait » pour donner la victoire à l’OL sur ses terres. Sur l’action du premier but par exemple, il indique qu’il n’y avait aucune improvisation. « Sur le premier, on a marqué sur un coup franc. On avait travaillé ça [la combinaison, ndlr)] à l'entraînement. Ça a très bien marché », a expliqué le buteur lyonnais. Quant au second but, il a été marqué sur un exploit personnel. « Je voulais faire quelque chose pour gagner. C'est un but qui est bien pour moi et pour tout le monde. Il a tout changé », a ajouté Tino Kadewere.

L'OL a su préserver son avance

Passée devant l’ASSE, l’équipe de Rudi Garcia a n’a rien lâché jusqu’à la victoire. Anthony Lopes a en effet fait échec à Romain Hamouma sur un arrêt réflexe (77e) et Denis Bouanga a raté un penalty (88e). Le Zimbabwéen fait remarquer que « les Gones ont bien travaillé jusqu'à la fin du match». Grâce à son doublé, Tino Kadewere a hissé l’OL à la 5e place de Ligue 1, à un point du Stade rennais et de l'OM, respectivement 3e et 4e.













Par ALEXIS