Stade rennais Mercato : Le SRFC réclame 100 millions d’euros

Publié le 12 novembre 2020 à 08:40

Le Stade rennais ne tergiverse pas à l'approche du mercato estival qui se situe à un peu moins de 8 moins. Eduardo Camavinga, le joueur le plus bancable, devra rapporter 100 millions d'euros au SRFC, selon une révélation de Mundo Deportivo.

Stade rennais : Eduardo Camavinga pas cédé par le SRFC en dessous de 100 millions d'euros

Annoncé aux quatre coins de l'Europe, Eduardo Camavinga n'est pas encore parti du Stade rennais. Ses dirigeants n'ont donné aucun accord à aucune équipe bien que les médias européens voient le joueur filer au Real Madrid. C'est en réalité le club qui donnera le plus d'argent qui aura la pépite du SRFC, selon les dernières révélations. Le PSG, Liverpool et le Real Madrid surveillent sa situation. La direction d'un Stade rennais reste pour sa part très ferme sur les conditions qui décideront le départ de son jeune milieu de terrain.

Le média espagnol confirme bien que le Stade rennais a fixé un prix et n'acceptera pas une offre en dessous. Ce prix est de 100 millions d'euros pour ce joueur estime à 50 millions sur le marché des transferts. Et le club breton devrait tenir sa position grâce à sa situation financière qui est une des plus stables des clubs français. Les courtisans de Eduardo Camavinga sont donc prévenus, le SEFC n'acceptera pas moins de 100 millions d'euros pour la vente de sa pépite.













Par Gary SLM