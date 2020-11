OL Mercato : Depay, coup de pouce inattendu pour le Barça ?

Publié le 13 novembre 2020 à 02:00

Lyon pourrait finalement céder Memphis Depay cet hiver. C’est ce qu’à laisser entendre Thierry Sauvage, le directeur général de l’ OL Groupe, lors de la présentation des comptes du premier trimestre.

L’ OL contraint de céder Depay cet hiver ?

Si Jean-Michel Aulas souhaite conserver Memphis Depay jusqu’au terme de la saison, le contexte économique pourrait froisser les plans du président lyonnais. Avec la crise liée au coronavirus, l’ OL pourrait se séparer de certaines stars comme le Néerlandais. Courtisé par le Barça et notamment par Ronald Koeman, l’avant-centre pourrait quitter Lyon dès janvier. C’est ce que Thierry Sauvage a laissé entendre en filigrane. Pour le directeur général du Groupe OL, le club pourrait recourir à un rattrapage trading pour renflouer ses caisses affectées par le coronavirus. « Des ventes avant le 30 juin 2021 ? Il est possible qu’il y ait un rattrapage trading. Mais tout dépend de la façon dont la Covid-19 va durer. La taille de ce rattrapage peut être modulée par la pandémie, l’impact sur l’activité football et la trésorerie des clubs », a-t-il expliqué sur le site du club.

D’importantes pertes confirmées pour Lyon

Jeudi, l’Olympique lyonnais a publié le bilan financier du premier trimestre de la nouvelle saison. Avec l’impact du coronavirus, le bilan du club présidé par Jean-Michel Aulas est négatif. L’ OL enregistre un déficit de 24,8 millions d’euros de produits d’activités, soit 126,4 M€ contre 101,6 en 2019. Avec les matchs à huis clos, le club rhodanien n’a empoché que 1,1 million d’euros de la billetterie. Ses bénéfices se chiffraient à 7,3 M€ à la même période il y a un an. Lyon a également perdu 3 millions d’euros dans la colonne Events. En revanche, le club a encaissé 50,5 M€ grâce aux ventes des joueurs. Un secteur sur lequel le club pourrait encore miser pour renflouer ses caisses. Cette fois, les Gones pourraient sacrifier certains éléments à l’instar de son capitaine Depay ou du prometteur Houssem Aouar. Les deux joueurs étaient déjà annoncés sur le départ lors du dernier mercato estival.













Par Ange A.