FC Nantes Mercato : Une pépite proche de filer en Ligue 2

Publié le 13 novembre 2020 à 06:00

Révélation du FC Nantes en ce début de saison, Randal Kolo Muani aurait pu évoluer sous d’autres couleurs. Une formation de Ligue 2 était sur le point de signer l’avant-centre du FCN lors du dernier mercato estival.

Randal Kolo Muani proche de quitter le FC Nantes en été

Habitué à travailler avec un groupe de joueurs restreint, Christian Gourcuff a souhaité se séparer de quelques joueurs cet été. Certains comme Molla Wagué, Samuel Moutoussamy, Maxime Dupé et autres Lucas Evangelista ont notamment quitté le FCN. Faute de point de chute, d’autres comme Kalifa Coulibaly et Abdoulaye Touré sont restés à Nantes. Courtisé cet été, Randal Kolo Muani aurait pu quitter le club des bords de l’Erdre lors du mercato. Le jeune attaquant était sur le point de signer en Ligue 2. Directeur sportif du SM de Caen, Yohan Eudeline a révélé qu’il était proche de s’offrir les services du joueur de 21 ans. Mais il a vu la Covid-19 contrecarrer ses plans.

Un avenir scellé pour Kolo Muani à Nantes ?

« C’est un joueur qu’on a suivi toute la saison lors de son prêt à Boulogne. On a fait des rendez-vous, il voulait venir chez nous également. Malheureusement, avec les cas de Covid-19 au FC Nantes il a été très performant et Nantes a souhaité le conserver. C’est frustrant pour nous », a confié Yohan Eudeline dans l’émission 100% Malherbe. Révélé durant l’intersaison, Randal Kolo Muani est devenu un élément important du dispositif de Christian Gourcuff cette saison. Auteur d’un but et d’une passe décisive, le natif de Bondy est désormais un titulaire chez les Canaris. Son ascension avec son club formateur lui a d’ailleurs ouvert les portes des Bleuets. Il a été convoqué par Sylvain Ripoll pour la première fois en octobre. Un départ du titi canari ne semble plus à l’ordre du jour. Le club voudrait même lui offrir une prolongation de contrat. L’actuel court jusqu’en juin 2022.













Par Ange A.