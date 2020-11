FC Nantes : Gourcuff reçoit une bouffée d’oxygène inespérée

Publié le 12 novembre 2020 à 10:25

Régulièrement pointé du doigt pour le début de saison poussif du FC Nantes, Christian Gourcuff est sur un siège éjectable. L’entraîneur de 65 ans peut toutefois compter sur le soutien d’une ancienne gloire des Canaris.

FC Nantes : Raynald Denoueix croit en Christian Gourcuff

La victoire du FC Nantes à Lorient (2-0), dimanche dernier, a permis à Christian Gourcuff d’aller à la trêve l’esprit un peu plus serein. Mais le technicien nantais n’est pas encore tiré d’affaire. Cette victoire en terre lorientaise ne met pas fin aux critiques concernant les difficultés du club des bords de l’Erdre depuis le début de la saison. À l’issue des 10 premières journées, les Canaris totalisent 11 points, un résultat très peu flatteur. Pour cela, l’ancien coach lorientais est menacé sur son banc, même si Waldemar Kita garde le silence jusqu’à présent. Mais Christian Gourcuff vient de recevoir un soutien de poids, en la personne de Raynald Denoueix, champion de France sur le banc des Canaris en 2001. « L’important, c’est de savoir que Christian Gourcuff a un projet de jeu. Un projet de jeu qu’il maîtrise bien et qu’il sait transmettre à ses joueurs », a expliqué la légende du FC Nantes dans un entretien accordé au site maisonjaune.org.

Le message d’espoir de l’ancien Nantais

Le FC Nantes ne fait plus rêver. Les supporters sont désabusés. Ils ne pensent plus leur club de coeur capable de jouer à nouveau les premiers rôles en Ligue 1. Raynald Denoueix avait également connu cette atmosphère pessimiste. « On ne sera plus jamais champion. Lorsque j’ai récupéré les pros, en 1997, j’ai souvent entendu ces mots. Certains ne se gênaient pas pour le dire devant moi. D’autres, et ils étaient sans doute plus nombreux le faisaient hors de ma présence », se souvient l’ex-joueur nantais (1966-1979). Un pessimisme ambiant qui n'a cependant pas empêché Raynald Denoueix de remporter la coupe de France en 1999 et en 2000 et le championnat de France en 2001. Alors, l'ancienne gloire des Canaris refuse de croire que le club de la Cité des Ducs ne pourra plus retrouver les sommets. « Si nous avons été capables d’être champions en 2001, je ne vois aucune raison pour que le club ne soit plus en mesure de le refaire, à nouveau », estime-t-il.













Par JOËL