ASSE Mercato : Un Luis Campos à l’ AS Saint-Etienne ?

Publié le 15 novembre 2020 à 10:48

Le LOSC à son Luis Campos, l’ ASSE pourrait avoir le sien avec un nom bien connu de son histoire. Le futur responsable tape présentement à la porte de la direction sportive du club ligérien.

Mercato : Un nouveau directeur sportif à l’ ASSE ?

À l’ ASSE, le recrutement de jeunes joueurs talentueux, comme le fait Luis Campos au LOSC, pourrait être la meilleure solution pour accompagner efficacement le projet sportif cher à Claude Puel. Le technicien des Verts base sa philosophie de jeu sur de jeunes joueurs talentueux. Il lui faut donc un oeil bien avisé pour attirer vers son onze les meilleures pépites capables d’aider au repositionnement de l’équipe dans le top du football français. La bonne nouvelle est qu’un ancien joueur qui connait bien le club pourrait faire son retour pour remplir cette mission.

Vers un retour de Loïc Perrin à l’ AS Saint-Étienne ?

Loïc Perrin vient de prendre sa retraite sportive. S’il a débuté par une mission de consultant sportif à Téléfoot, il s’est ouvert à l’idée de revenir à l’ ASSE dans d’autres fonctions. L’ancien défenseur central et capitaine de l’ AS Saint-Étienne a déclaré au quotidien Le Progrès qu’il a repris contact avec les dirigeants stéphanois. Il a fait connaitre sa volonté de revenir au club pour observer, apprendre avant devenir dans le futur un des responsables de la direction sportive de l’ ASSE. « L’objectif est d’être là comme observateur pour apprendre toutes les composantes d’un club de foot même si j’ai des idées de là où je veux aller. Ça sera plus dans la direction sportive », a fait savoir l’ancien joueur de 35 ans qui bénéficie d’une offre de reconversion au club.

Dans sa fonction de directeur sportif du LOSC, Luis Campos joue un grand rôle dans le projet. Loïc Perrin, en prenant le temps de bien faire les choses, pourrait devenir le Luis Campos de l’ As Saint-Étienne, club qui a plus que besoin de joueurs talentueux capables de hisser plus ses couleurs.













Par Gary SLM