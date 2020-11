LOSC : Luis Campos plus que jamais sur le départ à Lille ?

Publié le 08 novembre 2020 à 07:00

Se dirige-t-on vers le départ de Luis Campos du LOSC ? De derniers indices laissent croire que le technicien portugais va quitter le Lille OSC dans les jours à venir.

Bientôt la fin entre le LOSC et Luis Campos ?

Si le LOSC enchaîne les performances sur le terrain, le club connaît quelques tensions en interne. Homme de l’ombre du renouveau lillois, Luis Campos pourrait prochainement quitter le Lille OSC. Le technicien portugais entretient des rapports tendus avec la direction du club nordiste depuis de longs mois maintenant. Le conseiller de Gérard Lopez vient d’ailleurs de perdre un proche collaborateur. Selon RMC Sport, Olivier Gagne a rendu son tablier en tant que coordinateur sportif de Lille. Sa démission ouvre davantage la voie à un départ de Campos dont il était proche. Pour Foot Mercato, le directeur sportif lillois pourrait quitter le club « dans les prochains jours ».

Un départ de Campos déjà acté en interne ?

Avant la démission d’Olivier Gagne, plusieurs signes présageaient déjà le départ de Luis Campos du LOSC. Le Portugais n’a plus mis pied au domaine de Luchin depuis plusieurs semaines. De même, Christophe Galtier avait récemment ouvert la voie au départ du conseiller de Gérard Lopez. Au sortir d’un nul contre le Celtic (2-2), le coach des Dogues indiquait que « quand on laisse la distance s’installer, ce n’est jamais de bon augure ». « Plus le temps passe, plus il est difficile de se rapprocher », avait souligné l’entraîneur lillois. Arrivé à Lille en 2017, Luis Campos a permis aux Dogues de revenir au-devant de la scène nationale. Mais ses rapports avec l’exécutif lillois se sont envenimés au point d’atteindre le point de non-retour. Une officialisation devrait donc tomber sous peu.













Par Ange A.