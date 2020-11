OL - ASSE : Une grosse bévue de Claude Puel mise à nue

Publié le 12 novembre 2020 à 04:00

La défaite de l’ ASSE contre l’OL (2-1) en Ligue 1 suscite toujours des réactions. Ancien défenseur de Saint-Étienne, Patrick Guillou n’a pas apprécié le discours de Claude Puel avant le derby.

Patrick Guillou taillade Claude Puel après la défaite de l’ ASSE

L’AS Saint-Étienne n’y parvient plus en Ligue 1. Dimanche, l’ ASSE s’est incliné (2-1) sur la pelouse de l’Olympique lyonnais. Critiqué pour certains choix pour ce match, Claude Puel en prend encore cher suite à ses propos avant cette rencontre. Ancien défenseur des Verts (1997-2000 et 2001-2003), Patrick Guillou n’a pas apprécié le manque d’enthousiasme affiché par le coach de Saint-Étienne avant le derby. « Quand avant un derby, qui compte pour nous – parce que l’important, ce qui compte, c’est le CLUB – quand on nous dit "peu importe le résultat", moi ça me fait mal ! », a lâché l’ancien stéphanois. Pour lui, les rencontres contre l’OL sont toujours cruciales.

L’avenir de Puel menacé à Saint-Étienne ?

« Quand tu joues un derby, c’est pas "peu importe le résultat" […] C’est un DERBY, le résultat ça compte car ça impacte toute notre semaine, nos mois jusqu’au prochain derby », a poursuivi Patrick Guillou. Contre l’Olympique lyonnais, l’AS Saint-Étienne a concédé sa sixième défaite de rang en championnat. Les Verts en sont désormais à sept matchs sans succès en Ligue 1. Une situation qui ne semble pas pour le moment inquiéter le board stéphanois. Lequel s’était pourtant montré moins clément envers Ghislain Printant la saison dernière. Le successeur de Jean-Louis Gasset avait été remercié dès la 8e journée, avant le derby contre Lyon. Un choc que Claude Puel avait remporté pour sa première sur le banc du club du Forez.













Par Ange A.