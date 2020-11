PSG Mercato : Leonardo et Tuchel, tous les deux dehors ?

Publié le 16 novembre 2020 à 18:45

Au PSG, les relations entre Leonardo et Thomas Tuchel ne sont pas au beau fixe. Les deux hommes tentent, ces derniers temps, de lisser les angles. Mais pour un ancien entraîneur du Paris SG, les tensions entre le directeur sportif et l'entraîneur ont trop duré et doivent très vite s'arrêter.

PSG : Luis Fernandez en remet une couche

Ancien entraîneur du PSG, Luis Fernandez n'a pas la langue dans sa poche quand il s'agit de parler de son ancien club. La sortie de Leonardo sur le supporterisme à Paris a révolté le consultant de beIN Sports. Pour rappel, le directeur sportif parisien avait estimé que "Paris, par exemple, n'a jamais été exactement la ville du foot. C'est toujours Marseille." Dans Le Parisien, Luis Fernandez avait assaisonné Leonardo. "Quand j'entends ça, ça me révolte, je ne suis pas d'accord. Je ne partage pas du tout son opinion. Je ne souhaite qu'une seule chose, c'est que Nasser al-Khelaïfi lui remette les idées en place."

Il avait aussi manié l'ironie afin de faire remarquer le rapport au club de Leonardo : "C'est vrai que quand il est passé par le PSG, il est resté dix ans. C'est bien ça, non ? Rai, lui, il a aimé le club. Même Ricardo, même Valdo. Eux, ils ne sont pas venus au club pour faire une année, flamber et partir ailleurs. Eux, ils ont aimé le PSG. Et ça on ne peut pas leur enlever à ces Brésiliens-là. Lui, il est parti au bout d'un an. Alors quand on parle de culture, il faut savoir ce qu'on dit. D'abord, je lui demande de respecter les 50 ans du club. Ensuite, il n'y a jamais eu autant de moyens financiers pour recruter et pour trouver les joueurs pour gagner la Ligue des champions ! Qu'il ne s'occupe pas du passé, mais qu'il s'occupe du présent ! Il veut le contrôle de la formation et on voit ce que ça donne, avec tous les jeunes qui sont partis. J'ai aussi entendu dire qu'il avait mis un docteur italien dans le staff. Quand je vois aujourd'hui le nombre de joueurs blessés, je me pose des questions. Enfin si, comme je l'ai entendu, c'est lui qui a octroyé la semaine de vacances après la finale de Ligue des champions, ça ne va pas. Ce n'est pas à lui de donner des semaines de repos aux joueurs. C'est à l'entraîneur."

Leonardo et Thomas Tuchel toxiques pour le PSG

Luis Fernandez en a rajouté une couche dans France Football, en critiquant notamment les tensions entre l'entraîneur Thomas Tuchel et son directeur sportif. "Cela crée des interférences à tous les niveaux, a pesté l'ancien entraîneur du PSG. Entre le médical et le sportif, dans le management du groupe, dans le choix des joueurs recrutés ou de ceux qu'ils ont laissé partir. Chacun estime faire le mieux pour le club mais ils le font chacun de leur côté, pas ensemble. Avec un message sous-entendu qui cause beaucoup de dégâts : 'C'est lui ou moi.'" Une nouvelle sortie acerbe de Fernandez, qui avait déjà violemment critiqué le coach allemand en février dernier.













Par Matthieu