PSG Mercato : Leonardo, Tuchel, Doha va faire le grand ménage

Publié le 06 novembre 2020 à 12:00

Après une seconde défaite en trois matches en Ligue des champions, le PSG est retombé dans le doute, alors qu'approche un choc de la Ligue 1 face au Stade Rennais, samedi à l'occasion de la 10e journée de Ligue 1. Si Thomas Tuchel est clairement sur la sellette, le directeur sportif parisien, Leonardo, devrait également faire attention à son avenir.

Personne ne fait l'unanimité au PSG

Qui fait encore l'unanimité au PSG ? Difficile à dire. Les recrues, quoi qu'impliquées, à l'image de Danilo, Florenzi ou Kean, ne permettent pas à l'équipe de franchir un cap. Neymar et Kylian Mbappé n'ont toujours pas prolongé, sont visiblement usés mentalement et physiquement, se blessent. Thomas Tuchel est critiqué pour ses choix tactiques, le replacement de Marquinhos au milieu et est en conflit avec le directeur sportif parisien, Leonardo. Ce dernier n'ont plus ne fait plus l'unanimité, notamment auprès de l'état-major du Paris SG à Doha. Et les semaines à venir vont être déterminantes pour tout ce beau monde. La défaite sur la pelouse du RB Leipzig (1-2) en Ligue des champions a exacerbé les tensions et donné un coup d'accélérateur au processus décisionnel engagé par les propriétaires du club.

Le premier visé est évidemment Thomas Tuchel. Depuis plusieurs semaines, il y a de l'eau dans le gaz entre Leonardo et l'entraîneur allemand. Les reproches publics de ce dernier à son directeur sportif, relatifs au mercato que Tuchel estime raté, ne sont pas du tout passés auprès du Brésilien. Les mauvais résultats, quatre défaites déjà depuis le début de saison, et ce que Leonardo juge être une mauvaise gestion de l'effectif, ont servi de prétexte à ce dernier pour demander l'autorisation à l'émir Al-Thani, le propriétaire du PSG, de limoger le coach. Mais ce dernier trouve encore grâce aux yeux de sa direction, même s'il est désormais sur un siège éjectable. Des rendez-vous sont prévus entre Thomas Tuchel et Doha dans les jours à venir pour déterminer son avenir. L'Allemand, qui a dit ne plus rêver à une prolongation, n'a plus que huit mois de contrat et n'ira sans doute pas jusqu'au bout. Le match contre le Stade Rennais samedi en Ligue 1, sans ses deux stars, sera déterminant pour l'entraîneur du PSG.

Leonardo lui aussi sur un siège éjectable ?

Mais Thomas Tuchel pourrait bien entraîner dans son sillage Leonardo. La direction parisienne, qui l'a nommé en 2019, n'est pas satisfaite à 100% du travail du Brésilien. Elle a d'ailleurs sondé en Europe pour lui trouver un adjoint, un renfort. Voire peut-être un futur remplaçant. La Gazzetta dello Sport révèle que le PSG a approché le directeur sportif de l'Atalanta Bergame, Giovanni Sartori. Le technicien de 63 ans est en fin de contrat également en Italie, mais il aurait décliné l'offre du champion de France, tout comme celle de l'OL. Le but de la manoeuvre était "d'épauler" Leonardo. Comme l'écrit L'Equipe, "les dirigeants du PSG se rendent bien compte que Tuchel ne maîtrise pas la situation complètement. Le problème, c'est que personne ne la maîtrise complètement".

Ainsi, l'état-major parisien commencerait à douter de la capacité de Leonardo à pleinement remplir les conditions liées à sa nomination au poste de directeur sportif. Le quotidien sportif explique que le Brésilien était censé "apporter une forme de sérénité, gérer les équilibres, apaiser les tensions et régler les problèmes". Mais ce sont de nouveaux qui sont apparus ces dernières semaines. "Jusqu'ici, le directeur sportif brésilien n'a pas coché toutes les cases de sa feuille de route et sort d'un mercato au cours duquel il n'a pas été capable de vendre à la hauteur des exigences du club", c'est-à-dire pour 60 millions d'euros. Alors que Leonardo cherche le remplaçant de Thomas Tuchel, avec plusieurs pistes comme Massimiliano Allegri, Mauricio Pochettino ou Thiago Motta, il se pourrait que la décision de nommer le futur entraîneur du PSG ne lui incombe pas.













Par Matthieu