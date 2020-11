PSG : Leonardo et les Qataris rêvent-ils de l'OM ?

Publié le 12 novembre 2020 à 13:10

Leonardo, le directeur sportif du PSG, s’est livré à un périlleux exercice de questions - réponses. Le dirigeant brésilien a évoqué l'OM, lors de cet exercice massivement suivi par les fans du Paris Saint-Germain, mais aussi par ceux de l'Olympique de Marseille. Et la note à retenir est que l'OM fait envie aux dirigeants parisiens.

Leonardo cite l'OM en exemple, les fans choqués

Leonardo parle rarement et donc ses sorties sont scrutées par le monde du football et surtout par les fans du PSG. Si ces derniers ont pu avoir des réponses aux questions qu’ils se posent, notamment sur l’avenir de leur entraîneur Thomas Tuchel, les prolongations des contrats de Neymar et de Kylian Mbappé, ils n’ont pas aimé la tournure qu’ont prise les choses par la suite. Le directeur sportif du PSG, en voulant mettre en avant les difficultés rencontrées par les Qataris dans leur volonté de faire du club de la capitale le géant européen du foot, a pris un exemple suicidaire sur l'OM.

Selon les affirmations de Leonardo sur PSGTV, les autres grands clubs européens qui ont gagné des titres importants dans les années 1970, et il a cité « l’Inter ou l'Ajax », sont des clubs « construits dans les années 1890 ». Il est allé plus loin dans son explication en se servant du rival du PSG, l'OM. À ce propos, il a insinué qu’il fallait plus de soutiens des fans pour hisser Paris à un plus haut niveau. Pour le brésilien, Paris n’est pas une ville naturellement acquise au football. « Il y a une culture dans la ville, une culture à construire. Paris par exemple n'a jamais été exactement la ville du foot. C'est toujours Marseille», a-t-il lâché.

Rivalité PSG - OM, comme un aveux de Leonardo

Il en a trop dit pour les supporters du PSG qui ne cessent de le casser sur les réseaux sociaux depuis sa sortie de cette assertion. Pour souvenir, il est interdit aux joueurs du Paris Saint-Germain de glisser un quelconque commentaire flatteur sur le rival l'OM. Thomas Meunier qui s’y était risqué s’en souviendra sans doute encore. Pour les supporters parisiens, leur club n’est pas prêt de s’en sortir avec des dirigeants incapables de croire au potentiel foot de Paris, leur ville. En répétant ces mots, Leonardo a surtout envoyé un message, celui selon lequel l'Olympique de Marseille aurait pu être le premier club d’Europe s’il avait reçu le même investissement que celui réalisé par les Qataris au Paris Saint-Germain.

Par Gary SLM