PSG Mercato : Ce qui cloche avec Neymar et Kylian Mbappé

Le PSG n'a pas brillé lors de son court succès (1-0) contre le RB Leipzig, à l'occasion de la quatrième journée de Ligue des champions. Les Parisiens ont fait le minimum syndical : prendre trois points pour rester en vie en C1. Et les performances de Kylian Mbappé et Neymar ont une nouvelle fois été très décevantes, avant de jouer une autre finale à Manchester United la semaine prochaine.

Les deux stars du PSG très attendues

Blessés avant la trêve internationale, on attendait beaucoup du retour de Kylian Mbappé et Neymar en Ligue des champions. Le premier, titularisé à Monaco lors de la défaite du PSG vendredi (2-3), avait déjà repris ses marques en inscrivant un doublé, tandis que le second avait fait son retour au jeu en fin de match. "On a besoin de lui, c'est absolument nécessaire qu'il joue, qu'il soit sur le terrain, parce qu'il a la capacité, la confiance, la qualité et l'expérience, avait commenté Thomas Tuchel à propos de Neymar, en conférence de presse d'avant match. C'est un joueur clé pour nous. S'il est dans la meilleure capacité, le meilleur état physique ? Non, ce n'est pas possible. Mais il peut gérer des matches comme ça physiquement et mentalement. J'espère que ce n'est pas trop sur ses épaules, qu'on va l'aider, qu'on va travailler pour lui et qu'il ne sera pas tout seul."

Pourtant, les deux joueurs sont une nouvelle fois apparus isolés mardi, contre Leipzig. Comme souvent, ils ont formé un duo sans jamais se fondre dans le moule du collectif. Malgré l'unique but de la rencontre inscrit par Neymar, sur un penalty plus que généreux, voire imaginaire, les deux hommes sont crédités d'un 5/10, pour le Brésilien, et d'un 3/10 pour Kylian Mbappé, dans L'Equipe. Le quotidien sportif écrit "qu'à force de tout attendre d'eux, Paris se caricature chaque jour un peu plus sans qu'on comprenne très bien où est l'intérêt". Daniel Riolo, consultant pour RMC, se demande "comment tu peux envisager de faire un résultat à Manchester United en jouant de cette façon ? Tactiquement, c’est lamentable ce qui est proposé par le PSG. Je ne comprends pas ce que fait cette équipe sur le terrain, c’est une vulgaire équipe de Ligue 1".

Neymar et Mbappé une nouvelle fois très critiqués

Pour Daniel Riolo, "les vedettes du PSG sont cramées, Neymar est cramé". Malgré tout, "cela ne devrait pas l’empêcher d’être intelligent et de lâcher le ballon. Je le trouve de plus en plus guignolesque. Ça me fait de la peine de dire ça parce que je ne comprends pas. Tu sens que la lumière peut venir de lui dans cette équipe mais, en même temps, il ne fait que l’éteindre. On dirait Christian Clavier dans Les Visiteurs qui joue au con avec la lumière". Même son de cloche dans Le Parisien. Le quotidien francilien a vu un Neymar "accumulant les mauvais choix, se lançant régulièrement dans des séries de dribbles au mieux inutiles, au pire dangereuses car dans des zones qui mettaient sa défense en grande difficulté".

En résumé, pour la presse locale, "le Neymar qu'on n'aime pas, qui ralentit le jeu à force de garder la gonfle, qui oublie de jouer simple, pas dans le sens du jeu", accompagné d'un "Mbappé fantomatique et qui reste sur huit matches sans marquer en C1", soit une éternité pour un joueur de son calibre. Le PSG va devoir montrer un autre visage contre Manchester United, car on sent poindre l'énervement et la tension, en témoignent l'interview d'après match de Thomas Tuchel, ou les réactions démesurées de Neymar et Mbappé sur le banc à leur sortie. Car Le Parisien est sévère dans son article, estimant qu'un Neymar de ce niveau, "c’est même un poids pour le PSG. Pas un atout en tout cas".













