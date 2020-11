PSG : Défaite à Monaco, une VAR « inique et scandaleuse » ?

Publié le 21 novembre 2020 à 13:15

Le PSG a perdu 3-2 son match de la 11e journée de Ligue 1 face à l'AS Monaco. Le club francilien a été victime de la VAR, selon les observations de Pierre Ménès.

Le PSG tombe à Monaco

Prochain adversaire du RB Leipzig en Ligue des champions mardi, le PSG devait se mettre en confiance par une victoire sur le terrain de l'ASM. Cela ne fut pas le cas, c'est le club de la capitale qui s'est ramassé une défaite 3-2 au Stade Luis II. Clairement, cette déconvenue ne participe pas au retour de la confiance chez les hommes de Thomas Tuchel en Ligue des champions. Mais ce résultat, Pierre Ménès, consultant du Canal Football Club, estime qu'il n'est pas mérité. D'après lui, l'arbitre de la rencontre a bien aidé les Monégasques sur ce match.

"... c’est vrai que le PSG était très diminué, mais l’ASM aussi [...] Toujours est-il que sans monsieur Turpin, le champion en titre aurait dû mener 3-0 à la mi-temps, Mbappé marquant ses 98e et 99e buts en L1 avant que Keane n’inscrive le troisième.", a confié le célèbre journaliste sur son Blog Canal+. Pierre Ménès critique la décision de l'arbitre de la rencontre qui a refusé "Un but totalement valable (à Kylian Mbappé, ndlr) de façon incompréhensible par monsieur Turpin et par la VAR. "

Quel Paris Saint-Germain en Ligue des champions ?

Le PSG, avec ce résultat, reste donc sur une défaite qui n'est pas faite pour le mettre en confiance au moment d'affronter le RP Leipzig en Ligue des champions. Le vice-champion d'Europe 2020 est 3e de son groupe en C1 avec seulement 3 points. Il doit inverser la tendance et c'est en cela que sa victoire face à l'As Monaco aurait été bénéfique pour le moral de ses trousses.













Par JOËL