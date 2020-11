PSG Mercato : Allegri successeur de Tuchel, c'est très chaud !

Publié le 26 novembre 2020 à 13:10

La victoire étriquée du PSG contre le RB Leipzig (1-0), mardi lors de la quatrième journée de Ligue des champions, a donné un peu d'air aux dirigeants parisiens ainsi qu'à leur entraîneur, Thomas Tuchel. Mais la question de sa succession va bon train, qu'elle intervienne dès le mercato hivernal ou cet été, à l'issue du contrat du technicien allemand.

Tuchel va quitter le PSG, mais quand ?

Thomas Tuchel a probablement sauvé sa tête, mardi, à l'occasion de la victoire du Paris SGcontre le RB Leipzig (1-0) en Ligue des champions. Une défaite et les Parisiens se seraient vus éliminés de la C1 lors de la phase de poules pour la première fois depuis l'arrivée des Qatariens, en 2011. Mais le jeu du PSG ne s'est pas pour autant améliorer. Les joueurs de Tuchel ont une nouvelle fois livré une prestation décevante, sans ambition et sans créativité. Le technicien allemand s'est retranché derrière les blessures et l'état de fatigue de son groupe : "On a joué aujourd'hui pour faire quoi ? Avec cette équipe et ces blessures ? Qu'est-ce que vous attendez ? C'était le défi de gagner et on a gagné. Si vous dites que c'est plus important de bien jouer, mais pas de gagner, c'est votre avis. Pas le mien. Le plus important avant le match, c'était de gagner." Mais le PSG ne gagnera pas souvent en Coupe d'Europe avec un tel niveau de jeu.

L'entraîneur du PSG fatigue, à l'image de son homologue de l'OM, André Villas-Boas. Critiqués dans le jeu, les deux coaches se bornent à l'efficacité, en C1 pour Paris, en Ligue 1 pour l'OM. Mais ils montrent tous les deux des signes d'usure et s'emportent désormais devant la presse. "J'ai l'impression que vous demandez toujours la même chose, que ce sont toujours les mêmes questions, s'est indigné Thomas Tuchel quant au manque d'ambition de ses joueurs. Posez la question au vestiaire si vous avez les couilles de le faire ! Parce que les joueurs sont morts. Morts ! Ils ont tout donné, avec leur coeur ! Je suis fatigué, je suis fatigué de répondre aux questions sur vos attentes. Fatigué. Si vous avez le courage, vous pouvez poser cette question au vestiaire. Vous allez y trouver des gars qui sont finis et qui ont tout donné !" Un énervement inhabituel de la part du coach du PSG, d'ordinaire beaucoup plus posé, réfléchi et mesuré.

Massimiliano Allegri se tient prêt pour le PSG

En fin de contrat en juin 2021, l'avenir de Thomas Tuchel ne fait que peu de doutes. L'été prochain au plus tard, il y aura un autre entraîneur au PSG, mais peut-être plus tôt, a révélé Max Bielefeld, journaliste à Sky Sports : "S’il sort pendant les poules de la Ligue des Champions, Thomas Tuchel ne sera plus l’entraîneur du PSG. Pas maintenant, mais cet hiver." Le match contre Manchester United, une "autre finale" comme l'a décrit le coach parisien, sera déterminant pour son avenir. Et son remplaçant est tout trouvé. Massimiliano Allegri se tient prêt à débarquer à Paris, lui qui est la cible numéro un de Leonardo. Selon Tuttosport, le technicien italien garde un oeil attention sur la situation du PSG. Et Leonardo aurait les mains libres depuis que l'Inter Milan a abandonné l'idée de remplacer Antonio Conte au mercato hivernal, malgré les mauvais résultats du club, quasiment éliminé de la C1 après sa défaite à domicile contre le Real Madrid (0-2). Virer Antonio Conte, c'est beaucoup trop cher pour l'Inter, selon calciomercato, qui devra faire avec jusqu'à la fin de la saison. Reste à savoir si Tuchel partira cet hiver ou cet été, mais le choix Allegri semble entériné du côté du PSG.













Par Matthieu