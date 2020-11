OM : Ligue 1, des statistiques inquiétantes pour les Phocéens

Publié le 28 novembre 2020 à 18:00

L’ OM fait un début de saison catastrophique sur le plan européen. L’équipe d’André Villas-Boas est déjà éliminée de la Ligue des champions sans le moindre point. En Ligue 1, le Late Football Club a ressorti des chiffres inquiétants sur la performance des Phocéens.

L'OM tire moins et cadre très peu en Ligue 1

Ayant concédé 4 défaites et 9 buts, sans en marquer un seul, l’OM est « honteux » en Ligue des champions. Les Marseillais sont éliminés avant le terme de la phase de poule. Ils restent également sur le triste record de 13 défaites consécutives dans la compétition. En Ligue 1, ils vont un peu mieux sur le plan comptable. Ils sont 7es avec 18 points plus deux matchs en retard. L’équipe d’André Villas-Boas a même marqué 12 buts en 9 matchs disputés. Toutefois, l’Olympique de Marseille est la pire des équipes de Ligue 1 dans le jeu produit.

Si l’on se réfère aux chiffres de la source, les Olympiens tournent autour d’une moyenne de 8,7 tirs par match. Derniers dans le classement des tirs par rencontre, ils sont également à la traine en termes de tirs cadrés. D’après l’émission de Canal + qui met en avant les statistiques, l’ OM a en moyenne 2,4 tirs cadrés par match. Cette statistique reste inquiétante avant la réception du FC Nantes ce samedi (17h).

Ferreri trouve l'Olympique de Marseille « lamentable »

Jean-Marc Ferreri, un ancien joueur de l’ Olympique de Marseille, est également inquiet pour son équipe de coeur. Après la défaite contre le FC Porto (0-2) au Vélodrome, il n’a pas pu cacher son amertume et sa déception. « Ça fait mal de voir qu’on arrive plus à passer le premier tour, dans un groupe pourtant abordable », a-t-il regretté dans Le Parisien. « C’est lamentable. Ils sont dans un engrenage de défaites en Europe et donc ils souffrent d’un manque de confiance total. Le stade vide ne peut pas leur servir d’excuse », a martelé l’ex-attaquant de l’OM.













Par ALEXIS