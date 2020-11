PSG Mercato : Neymar au centre de la présidentielle du Barça

Publié le 26 novembre 2020 à 21:08

L’hypothétique retour de Neymar s’est invité au centre de la campagne pour l’élection du prochain président du Barça. Les différents candidats rivalisent de promesses sur la star du PSG pour séduire les électeurs du club catalan.

Des socios opposés à un retour de Neymar

Les socios du Barça sont divisés entre les opposés au retour de Neymar et ceux pour sa venue. Pour convaincre les différents groupes de supporters, les candidats à l’élection du président du club ne manquent pas de promesses. Ainsi, certains candidats se sont clairement rangés du côté des supporters opposés au retour de Neymar au Barça. Pour ces candidats, le club catalan doit oublier le brésilien du PSG. D’ailleurs, l'attaquant de 28 ans et les dirigeants du Paris Saint-Germain sont en négociation pour une prolongation de son contrat. L'actuelle date de fin d'engagement de Neymar est fixée au 30 juin 2022. Le débaucher du PSG va demander de gros moyens financiers que n'a pas forcément le FC Barcelone. Sur le plan sportif, depuis son départ du FC Barcelone, Neymar n’a pas vraiment progressé, empêché parfois par des blessures.

Emili Rousaud promet un départ du Ney du PSG

Tous ces arguments anti-Neymar, Emili Rousaud n’hésite pas à les écarter du revers de la main. Pour ce candidat annoncé parmi les favoris à la succession de Josep Maria Bartomeu, un retour de l'ex-attaquant du FC Santos ferait beaucoup de bien à l’écurie catalane et les démarches secrètes ont même déjà commencé. « Une personne de l'équipe a parlé avec son entourage et la réponse n'a pas été négative », a révélé l’ancien vice-président du club au micro de la Cadena SER. Emili Rousaud sait que le FC Barcelone n’a pas encore les moyens de racheter le bail de Neymar et devra donc attendre « qu'il termine son contrat », en juin 2022, pour envisager son retour gratuit.

Le candidat demande cependant à la star du PSG de retirer sa plainte contre le FC Barcelone et de se séparer de certains membres de son entourage.













Par JOËL