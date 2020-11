FC Nantes Mercato : Révélation de Kita sur ce dossier chaud

Publié le 29 novembre 2020 à 08:00

Devenu le numéro 1 au poste d’avant-centre, Randal Kolo Muani est la révélation de ce début de saison au FC Nantes. Toutefois, son avenir avec le FCN reste flou. Waldemar Kita, le président nantais, s’est exprimé à ce sujet.

L’avenir de Kolo Muani dans le flou au FC Nantes

Du haut de ses 21 ans, Randal Kolo Muani est aujourd’hui l’avant-centre titulaire du FC Nantes. Le jeune titi nantais compte deux buts et une passe décisive en championnat cette saison. Au vu du potentiel de son attaquant, la direction des Canaris souhaite le blinder. Ouest France révélait ainsi que le joueur avait déjà reçu une offre de prolongation de sa direction. Le club offre notamment une extension de trois ans du contrat de l’attaquant, soit jusqu’en 2025. Mais cette proposition ne répond pas aux attentes du prodige. L’entourage de celui-ci réclame davantage au niveau financier. Le montant proposé serait (largement) inférieur à celui des autres attaquants nantais qu’il a pourtant relégués sur le banc.

Une nouvelle offre de Kita en vue ?

Malgré ce couac, Waldemar Kita s’est voulu rassurant quant à l’évolution de ce dossier. Soucieux de conserver Randal Kolo Muani, le président du FC Nantes devrait revoir son offre à la hausse. Le dirigeant nantais l’a fait savoir dans les colonnes de L’Équipe. « C’est un très gros potentiel, on travaille dessus », a indiqué le boss des Canaris. Reste plus qu’à savoir si cette deuxième proposition répondra aux attentes du joueur. Lequel est d’ailleurs suivi à l’étranger, notamment par des écuries en Angleterre et en Allemagne.













Par Ange A.