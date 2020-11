Dijon FCO : Nice battu, Linarès réserve le même sort à l'ASSE

Publié le 30 novembre 2020 à 12:10

Nommé entraîneur en remplacement de Stéphane Jobard, Davis Linarès a permis au Dijon FCO d’enregistrer sa première victoire de la saison sur la pelouse de l’OGC Nice. Pour le nouveau coach dijonnais, il faudra désormais enchaîner, en commençant par l’ASSE, prochain adversaire de la formation bourguignonne.

Dijon FCO : David Linarès dévoile les secrets de la victoire à Nice

Auteur de performances catastrophiques sur le banc du Dijon FCO depuis le début de la saison, Stéphane Jobard a été limogé et remplacé par David Linarès, qui était son adjoint. Ce dernier n’a pas mis une éternité pour permettre aux Bourguignons d’enregistrer leur première victoire de la saison. C’était sur la pelouse de l’OGC Nice (3-1), dimanche lors de la 12e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse d’après-match, l’entraîneur dijonnais a évoqué « une victoire collective », avec « un goût particulier, car on était malade, condamnés par certains ». David Linarès a ensuite indiqué que le Dijon FCO « était venu avec un projet de jeu et l'intention de finaliser des séquences de jeu déjà présentes les semaines précédentes ». Il estime qu’avec « cette détermination et cette conviction, c'est plus facile de marquer ». De plus, le club bourguignon « a su se montrer efficace devant le but ». Enfin, cette première victoire a permis au technicien dijonnais de voir « des visages heureux dans le vestiaire » et de ressentir « un soulagement contenu ».

Les Dijonnais attendent l’ASSE de pied ferme

Mais pour David Linarès, rien n’est encore fait et « la saison est encore longue ». Le Dijon FCO a réalisé sa première victoire de la saison et « il faut s'inscrire dans la durée ». Autrement dit, il faudrait désormais enchaîner les victoires pour remonter la pente. Et ce nouvel enchaînement doit commencer dès la prochaine journée de Ligue 1, c’est-à-dire face à l’ASSE. « Maintenant, il faut faire fructifier cela dès la semaine prochaine face à Saint-Étienne », a prévenu le tacticien dijonnais.













Par JOËL