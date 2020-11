Dijon FCO Mercato : Delcourt justifie le limogeage de Jobard

Publié le 06 novembre 2020 à 21:00

Le Dijon FCO a annoncé le licenciement de Stéphane Jobard et Peguy Luyindula dans un communiqué officiel. Ce vendredi, Olivier Delcourt, le président du DFCO, a justifié sa décision face aux médias.

Dijon FCO : Delcourt évoque « une décision difficile à prendre »

Stéphane Jobard a été viré de son poste d’entraineur du Dijon FCO, ainsi que Peguy Luyindula, de sa fonction de Directeur sportif. La décision prise et annoncée officiellement jeudi a été difficile, selon les explications d’Olivier Delcourt. « C’est une décision qui n’a pas été facile à prendre », a-t-il expliqué en conférence de presse. « Il y a les résultats qui, de semaine en semaine, se compliquaient. C’était devenu inévitable. Je suis proche de mes joueurs et je ressentais qu’il y avait une certaine cassure par rapport au coach », a poursuivi le dirigeant du DFCO. Le cas de Peguy Luyindula est lui différent. « Il y a un ensemble de choses » qui ont abouti à son licenciement, à en croire le patron du club bourguignon. « J’avais dit que je n’étais pas content du recrutement. Dans un club, le plus important, c’est le club. J’assume mes décisions », a clarifié Olivier Delcourt.

Olivier Delcourt fixe l'objectif immédiat

Stéphane Jobard a été remplacé par son adjoint d’alors, David Linarès, pour assurer l’intérim. En attendant la nomination d’un nouvel entraineur, le patron de Dijon FCO a fixé l’objectif immédiat. « Il faut maintenir le club et il faut que les joueurs mouillent le maillot. J’attends d’eux beaucoup dès dimanche (face au FC Metz). Je veux retrouver des valeurs familiales, de la proximité. On va resserrer les lignes » a-t-il annoncé. Les Rouges sont derniers de Ligue 1 avec 3 points au compteur après 9 journées. Bernard Blaquart (ex-Nîmes Olympique) ou encore Luka Elsner (ex-Amiens SC) sont pressentis pour succéder à Jobard.













