OM : Grosse pression de Villas-Boas sur le PSG

Publié le 30 novembre 2020 à 21:25

Alors que l’ OM a poursuivi sa série de victoires face au FC Nantes (3-1), le PSG s'est fait tenir en échec par les Girondins de Bordeaux (2-2). C'était lors de la 12e journée de Ligue 1. André Villas-Boas évoque la présence de son équipe en embuscade pour ravir le titre de champion au Paris Saint-Germain.

OM : Villas-Boas veut détrôner le PSG

Après sa 4e victoire consécutive en Ligue 1, l’ OM peut se hisser à la première place du podium s’il négocie bien ses matchs jusqu’à la mise à jour complète de son calendrier. L’équipe d’André Villas-Boas pointe à la 6e place avec 21 points, mais garde deux matchs en retard sous le coude, respectivement contre le RC Lens et l’OGC Nice. En prenant 6 points, le club phocéen passerait devant le PSG qui compte 25 points à son compteur. L’Olympique de Marseille jouera ses deux matchs en janvier 2021 puisqu’il est toujours engagé en Ligue des champions, un calendrier chargé. Toutefois, les Phocéens ont mathématiquement la possibilité de déloger le Paris Saint-Germain à condition de poursuivre leur série de succès.

Pour rappel, l’équipe de Thomas Tuchel a déjà concédé 3 défaites et un nul en Ligue 1 cette saison. L’opportunité de déloger le PSG fait rêver André Villas-Boas. « Avant que tout le monde ne commence à dire que l’OM est candidat au titre, je veux préciser que, dans le cas où le PSG rate le titre, il faut au moins être en position de les menacer », a-t-il déclaré.

Deux rendez-vous décisifs contre Monaco et le Stade rennais

Le portugais veut évidemment profiter des faux pas du PSG pour réaliser un joli coup en fin de saison. En effet, cela fait 11 ans que l'Olympique de Marseille n'a plus rien gagné en championnat. « Dans cette année où les choses sont un peu plus imprévisibles, il faut en profiter », a insisté André Villas-Boas. Et pour être au rendez-vous en mai : « Il faut continuer à être performants et compétitifs », a-t-il confié. Rappelons que les Olympiens ont deux rendez-vous décisifs avant la trêve hivernale. Ils joueront contre des concurrents directs pour le podium : l’AS Monaco et le Stade rennais, respectivement les 12 et 16 décembre. « J’espère y voir un peu plus clair après Monaco et Rennes. [...] Il y a des confrontations directes pour faire changer le classement du championnat », a indiqué le coach de l'OM.













Par ALEXIS