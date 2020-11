OM-FC Nantes 3-1 : Le soleil de retour sur Marseille (résumé & notes)

Publié le 28 novembre 2020 à 19:36

Auteur d'une très bonne première partie de match, l' OM dispose du FC Nantes (3-1) lors de l'affiche OM-FC Nantes de la 12e journée de Ligue 1 et enchaîne une quatrième victoire consécutive

OM-FC Nantes : Thauvin sonne la charge l'OM

Raillé, moqué pour ses prestations européennes et son jeu plus que défaillant, l'Olympique de Marseille se devait de réagir face à Nantes. Et les joueurs d'André Villas-Boas n'ont pas attendu pour enfin afficher un esprit de révolte. 90 secondes leur suffisaient pour ouvrir la marque. Trouvé en profondeur par un long ballon de Rongier, Thauvin devançait Lafont pour ouvrir le score d'un lob. (1-0, 2'). Marseille récupère tous les ballons dans le début de match, et noie complètement l'équipe nantaise. Seul Alban Lafont surnage, et maintient son équipe dans le match. D'abord, il repousse une frappe de Cuisance dans les pieds de Benedetto, mais se relève assez vite pour s'opposer à la tentative de l'Argentinn (7').

OM-FC Nantes : Payet de retour et décisif

Quelques instants plus tard, Sakai adresse un centre à l'ancien buteur de Boca Junior, mais qui, encore une fois, trouve Alban Lafont sur son chemin (11'). Même conclusion pour Payet, décalé par Thauvin sur la droite de la surface, qui voit Lafont parfaitement jaillir dans ses pieds et préserver le score de 1-0 (23'). Décisif à de multiples reprises, le gardien international espoir français ne peut que s'incliner après la demi-heure de jeu. Sur une touche, Cuisance profite de l'intervention manquée de Pallois pour centrer à ras de terre. Benedetto laisse filer pour Payet derrière lui, le Réunionnais exécute un plat du pied imparable qui prend la direction du petit filet de Lafont. (2-0, 35').

Si les Canaris avaient pu réduire l'écart avant la mi-temps sur corner, la barre transversale s'est opposée à la reprise de la tête d'Abdoulaye Touré, puis Steve Mandanda s'est montré impérial devant Imran Louza. Finalement, ce sont les Phocéens qui ont creusé l'écart. Sanctionné dans la surface pour une faute de main, Jean-Charles Castelletto a vu Dario Benedetto convertir le penalty et inscrire par la même occasion son premier but de la saison (3-0, 60'). Le léger sursaut d'orgueil en fin de match a permis aux Nantais de réduire l'écart par l'intermédiaire de Ludovic Blas, buteur sur une volée du pied gauche depuis l'extérieur de la surface. (3-1, 73'). En contre, l' OM aurait pu reprendre 3 buts d'avance par Germain ou Aké, sans réussite.

Grâce à cette victoire, l'Olympique de Marseille grimpe provisoirement sur le podium de Ligue 1, avec ses 21 points obtenus en 10 journées.

Les notes du match OM-FC Nantes

Olympique de Marseille (5,5) : Mandanda (5) - Sakai (5), Alvaro (6), Caleta-Car (4), Amavi (5) - Rongier (7), Kamara (6) - Thauvin (6), Cuisance (5), Payet (6) - Benedetto (5).

FC Nantes (4,5) : Lafont (6) - Corchia (5), Castelletto (3), Pallois (4), Fabio (5) - Touré (5), Chirivella (5) - Louza (4), Blas (5), Bamba (4) - Kolo Muani (4).













Par Clément