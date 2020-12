PSG Mercato : Tuchel remplacé par Pochettino en cas de défaite

Publié le 02 décembre 2020 à 15:05

L'heure est grave pour Thomas Tuchel qui joue sa place à la tête du PSG sur la pelouse de Manchester United, ce mercredi soir (18h55), dans le cadre de la cinquième journée de Ligue des champions. Une défaite et une élimination du Paris SG scellerait l'avenir de l'Allemand sur le banc parisien, qui pourrait sauter très vite après la rencontre.

Thomas Tuchel mobilise PSG en urgence

Thomas Tuchel vit dans l'urgence. Après un match qu'il fallait absolument gagner contre le RB Leipzig (1-0), le PSG abat sa dernière carte en Ligue des champions face à Manchester United. Une défaite et un résultat positif de Leipzig contre Istanbul Basaksehir et s'en serait fini des chances parisiennes de continuer l'aventure en C1. "On a ressenti la même chose contre Leipzig, explique l'entraîneur du Paris SG. C’était victoire obligatoire. Mercredi, ça dépendra du résultat de Leipzig. Mais il est clair qu’on arrive à Old Trafford pour gagner. C’est un des challenges les plus difficiles au monde. Mais on va préparer ça, tactiquement, mentalement. On va essayer d’influer sur l’équipe à tous les aspects pour être libres et disciplinés pour jouer avec confiance et solidarité. Cela sera nécessaire pour surmonter cet obstacle." Pour cela, Thomas Tuchel a remobilisé ses troupes tout au long du début de semaine, après le match nul (2-2) contre les Girondins de Bordeaux.

L'épée de Damoclès de Thomas Tuchel

Si Thomas Tuchel est si concentré sur ce match, c'est parce que son avenir à très court terme est directement en jeu. Selon les informations d'El Chiringuito, en Espagne, en cas de défaite et d'élimination, l'entraîneur allemand pourrait être démis de ses fonctions dès le coup de sifflet final. Le plan serait même prêt du côté du PSG, avec un Mauricio Pochettino prêt à prendre les rênes de l'équipe dès la fin de semaine. Les journalistes espagnols en sont convaincus et vont scruter cette rencontre avec beaucoup d'intérêt. Thomas Tuchel sent le coup venir et tente le tout pour le tout en se muant en meneur d'hommes comme il a déjà bien su le faire. "On arrive à cette finale à Old Trafford. J’ai vraiment l’impression que nous ne sommes pas ici pour avoir des excuses. C’est possible de gagner ici, c’est un grand challenge parce que Manchester United est super fort", a conclu le coach du PSG. Réponse ce mercredi soir, à 23h.













Par Matthieu