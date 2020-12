Stade Brestois : Renforts pour Dall'Oglio contre Bordeaux ?

Publié le 02 décembre 2020 à 21:20

Le Stade Brestois se déplacera pour affronter les Girondins de Bordeaux dimanche (15h) lors de la 13e journée de Ligue 1. Les nouvelles en provenance du vestiaire brestois devraient réjouir les supporters.

Stade Brestois : bonnes nouvelles avant les Girondins de Bordeaux

Le Stade Brestois aura fort à faire dimanche prochain sur la pelouse du Matmut Atlantique. Les hommes d’Olivier Dall'Oglio affronteront les Girondins de Bordeaux, en grande forme ces dernières journées comme le montrent leurs prestations contre le Stade Rennais FC (1-0) et le Paris Saint-Germain (2-2). Mais pour défier les hommes de l'entraîneur Bordelais Jean-Louis Gasset, la formation Brestoise pourrait compter sur les retours de trois joueurs. Selon les informations de Ouest-France, il s’agit du défenseur Lilian Brassier, du milieu offensif Romain Philippoteaux et du milieu de terrain Hianga'a Mbock. Touché aux adducteurs, Lilian Brassier s'est remis de sa blessure et a même repris les entraînements. Il en est de même pour Romain Philippoteaux, également blessé aux adducteurs. Quant à Hianga'a Mbock, il était blessé à la cheville et a aussi repris les entraînements.

Quels entraînements pour les trois Brestois ?

Les détails de la reprise des entraînements de ces trois joueurs du Stade Brestois varient légèrement. Lilian Brassier et Romain Philippoteaux se sont entraînés avec le groupe ce mercredi en individuel. Ce qui ne garantit pas leur retour dans le groupe brestois pour le déplacement sur la pelouse des Girondins de Bordeaux. Mais Olivier Dall'Oglio espère que ces deux joueurs seront totalement opérationnels d’ici à dimanche. Quant à Hianga'a Mbock, il a fait tout l’entraînement avec le groupe du Stade Brestois. Sa présence face aux Bordelais semble donc plus certaine que celle de ses deux autres coéquipiers. Enfin, touché au genou, Denys Bain est toujours à l’infirmerie.

Le onze de départ de la formation Brestoise, en déplacement sur la pelouse du Matmut Atlantique, est attendu avec curiosité dimanche.













Par JOËL