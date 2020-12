PSG Mercato : La décision de Thomas Tuchel déjà connue ?

Publié le 05 décembre 2020 à 10:26

Thomas Tuchel n’a toujours pas de proposition officielle du PSG pour la prolongation de son contrat qui prend fin le 30 juin 2021. Cependant, des clubs, de gros calibres, se sont positionnés pour le recruter en cas de non-reconduction de son contrat au Paris Saint-Germain. Le technicien de 47 ans aurait déjà arrêté une décision concernant son avenir.

PSG : Tuchel a-t-il décidé de partir cet été ?

Thomas Tuchel a certes hissé le PSG en finale de la Ligue des champions, une première dans l’histoire du club de la capitale, mais cela ne lui assure aucun renouvellement de son contrat qui va expirer dans six mois. Il doit faire des résultats cette saison en Ligue 1, mais surtout gagner la Ligue des champions pour espérer forcer la décision du club. Il est autrement fort probable qu'il quitte ses fonctions à la fin de son bail. Le technicien allemand en est conscient.

Ces derniers jours, des intérêts de clubs huppés pour Thomas Tuchel animent la rumeur sur du mercato PSG. Il serait en pole position pour prendre la place d’Ole Gunnar Solskjaer en difficulté à Manchester United. Le Real Madrid penserait également à le recruter pour remplacer Zinedine Zidane, annoncé sur un siège éjectable. Fort de l'intérêt qu'il suscite, l’entraîneur du PSG ne serait pas enclin à rempiler, même si Nasser Al-Khelaïfi venait à lui proposer une prolongation de son contrat, d’après les informations du journal Le Parisien. Depuis la victoire du Paris SG sur les Red Devils (3-1) à Old Trafford, des contacts auraient été noués avec les proches du technicien allemand en vue d’une possible signature en fin de saison. À Paris, Leonardo également anticipe le départ de Thomas Tuchel à la fin de contrat. Il songerait encore et toujours à Massimiliano Allegri pour coacher le Paris SG.

Le bilan de Thomas Tuchel

Arrivé au PSG en mai 2018, Thomas Tuchel a tout gagné avec le PSG ou presque. Son bilan est positif : 2 titres de champion de France (2019 et 2020), une coupe de France (2020), une coupe de la Ligue (2020), deux trophées des champions (2018 et 2019) et évidemment une finale de Ligue des champions perdue contre le Bayern Munich (1-0), en août 2020 au Portugal.













Par ALEXIS