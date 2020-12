PSG Mercato : Mbappé, Messi, la mise au point de Leonardo

Publié le 06 décembre 2020 à 06:00

Leonardo s’est exprimé sur deux sujets de l’heure au Paris Saint-Germain. Le directeur sportif du PSG s’est prononcé sur la prolongation de Kylian Mbappé. Le dirigeant brésilien a également évoqué le cas de Lionel Messi avec qui Neymar Jr voudrait rejouer.

Leonardo entretient le flou sur Lionel Messi

Neymar Jr a mis le monde du football en émoi mercredi après la victoire du PSG contre Manchester United (1-3). S’il s’était déjà illustré avec un doublé lors de la rencontre à Old Trafford, le Brésilien a également clamé son désir de rejouer avec Lionel Messi. Cette dernière sortie a suffi pour relancer le sujet d’un possible transfert de l’Argentin au Paris Saint-Germain. Après Nasser Al-Khelaïfi, Leonardo a été interrogé sur le sujet. Comme son président, le directeur sportif parisien ne s’est pas étalé sur la question. « On doit garder du respect, Messi, c’est un joueur du Barcelone. Quand on touche à l’un de nos joueurs, on n’est pas contents, alors on ne touche pas les joueurs des autres. Ce n’est pas le moment de penser au mercato », a lâché le dirigeant parisien au micro de Canal+.

La prolongation de Mbappé en bonne voie ?

Dans sa sortie, Leonardo a également évoqué la situation de Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain cherche à prolonger sa pépite dont le contrat expire en 2022. L’attaquant de 21 ans a d’ailleurs inscrit son 100e but sous le maillot parisien samedi lors du succès contre Montpellier (1-3). Le directeur sportif du PSG s’est en revanche montré optimiste sur ce dossier. « On parle. On a envie de parler. Je pense que lui aussi, il a envie de discuter. C’est le moment d’arriver à une idée plus claire par rapport à son futur. Ça avance bien. On a fait des pas en avant par rapport à il y a 10 jours », a-t-il indiqué.













Par Ange A.