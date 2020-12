OM Mercato : Ali Akman, accord de principe déjà trouvé ?

Publié le 06 décembre 2020 à 22:08

L’ OM, qui cherche un buteur cet hiver pour concurrencer Dario Benedetto, aurait jeté son dévolu sur Ali Akman, pépite de Bursaspor (D2 de Turquie). Les premières nouvelles sur ce dossier de l’Olympique de Marseille circulent.

L’ OM aux trousses d’un génie précoce

Pablo Longoria a peut-être trouvé une solution pour son coach. Pressé par André Villas-Boas qui réclame un nouveau buteur cet hiver, le directeur du football de l’ OM a déniché Ali Akman, dont le nom a envahi la presse turque en raison de son talent à seulement 18 ans. Interrogé par Le Phocéen, Atakan Anil, spécialiste du football turc, explique que la presse locale « avait commencé à entendre parler de lui l’année dernière, mais là, il fait un début de saison vraiment canon au Bursaspor avec 7 buts et 3 passes décisives en 12 matchs. Pour un gamin de 18 ans, c’est énorme et il fait vraiment le buzz actuellement en Turquie ». On peut donc applaudir le coup d’œil des recruteurs olympiens. Mais il se trouve que l’immense talent d’Ali Akman pourrait en revanche être la cause d’un échec des Olympiens dans la course à sa signature. « On parle énormément de lui dans la presse et on peut dire que les quatre grands clubs du pays vont se bagarrer pour l’avoir l’été prochain », prévenu le spécialiste turc.

Galatasaray en pôle pour Ali Akman

Atakan Anil pense que « Galatasaray a clairement un temps d’avance sur tout le monde, et pour plusieurs raisons », liées d’abord à l’oncle et agent de la pépite, Ayhan Akman, ex-capitaine du club turc. Selon l’interlocuteur du site pro-OM, la presse locale annonce même qu’ « un accord de principe aurait déjà été trouvé » entre le clan du prodige et le club stambouliote. Atakan Anil ne valide pas cette rumeur, mais il croit que la pépite rejoindra Galatasaray et non l’ OM. Autre atout pour le club turc qui pourrait rafler la mise, « les jeunes joueurs turcs rêvent d’être entraînés par Fatih Terim, qui est une légende » en Turquie. Autrement dit, l’ OM devra sortir des arguments en béton pour espérer inverser la tendance…













Par JOËL