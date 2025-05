PSG : Deux autres noms émergent pour l’après Luis Campos

L’été s’annonce mouvementé au PSG, avec un mercato à préparer et l’avenir de Luis Campos à sceller. En pleine négociation avec le club de la capitale, le Portugais a vu son nom associé à Manchester United ce week-end. Pendant ce temps, plusieurs noms émergent pour sa succession au Paris SG.

PSG : Luis Campos à Manchester United, une fausse alerte ?

La nouvelle a surpris tout le monde et fait grand bruit depuis dimanche soir. Contre toute attente, Sacha Tavolieri révèle des discussions avancées entre Luis Campos et Manchester United. Le club des Red Devils miserait sur le Portugais pour remplacer Dan Ashworth, qui a été démis de ses fonctions de directeur sportif à la fin de l’année dernière.

Le club mancunien ne serait cependant pas le seul intéressé par Campos puisqu’un club en Arabie Saoudite et un autre en Italie auraient très envie de l’avoir dans leurs rangs. Mais au milieu de ces rumeurs, les liens avec Manchester United seraient faux. C’est en tout cas ce que fait savoir Fabrizio Romano qui annonce qu’il n’y a aucun contact entre les deux parties. ◉ Luis Campos attracting interest from several clubs but NO talks/negotiations with Man United.

◉ Huijsen could make decision on new club already this month.

◉ Saliba, Real Madrid dream target and Arsenal new deal.

◉ Nkunku exit, clear plan.



🎥 More: https://t.co/1qkGGf69ZJ— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 4, 2025

Selon le spécialiste mercato, le Portugais, qui est toujours en discussion avec le PSG pour prolonger, n’est pas une option pour Man U encore Chelsea, ceci en dépit des rumeurs. Ce qui vient confirmer les informations de PSG Inside Actus qui annonce un rendez-vous entre Luis Campos et le club francilien cette semaine pour toujours dans le cadre de son avenir. Il est aussi annoncé dans son pays d’origine pour négocier un transfert.

Qu’en est-il des rumeurs sur sa succession à Paris ?

Campos s’est fait connaître en tant que directeur sportif de Monaco, où il a joué un rôle clé dans la signature de talents comme Anthony Martial , Bernardo Silva et Thomas Lemar. Après un passage à Lille, il rejoint le PSG en 2022, où il est passé de la chasse aux superstars à la construction d’une équipe cohérente et équilibrée, désormais favorite pour remporter la Ligue des champions.

