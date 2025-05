PSG : Dembélé, son remplaçant face à Arsenal désigné !

Ousmane Dembélé est incertain pour le choc retour face à Arsenal en demi-finale de Ligue des champions. Pour compenser un éventuel forfait de son meilleur buteur, Luis Enrique ne manque pas d’options.

PSG : Dembélé incertain, une attaque inédite face à Arsenal ?

Touché à la cuisse droite lors de la demi-finale aller à l’Emirates Stadium, Ousmane Dembélé n’est toujours pas certain de fouler la pelouse du Parc des Princes mercredi. Victime d’un étirement musculaire aux ischio-jambiers, le joueur parisien voit sa situation évoluer positivement, mais son forfait reste une hypothèse crédible.

Une absence qui pourrait chambouler les plans de Luis Enrique, tant l’international français s’est montré influent dans le jeu parisien ces dernières semaines. Sur le plateau de Téléfoot, Bixente Lizarazu n’a pas tergiversé quant à l’alternative à envisager en cas de forfait de Ousmane Dembélé. L’ancien latéral gauche des Bleus a désigné Khvicha Kvaratskhelia comme pièce maîtresse d’un dispositif remanié, avec une réorganisation offensive audacieuse.

« Ce serait très dur évidemment quand on voit les buts qu’il est capable de mettre. Mais aussi la mentalité et l’agressivité qu’il a », a-t-il indiqué. « Ce qui va changer c’est qu’il faudra rééquilibrer cette attaque. Kvaratskhelia est très bon sur le côté gauche, mais si on met Barcola, lui aussi est très bon sur ce côté gauche… Donc peut-être que je mettrais Kvaratskhelia dans l’axe, Doué sur le côté droit et avoir cette attaque qui peut fonctionner comme ça », a proposé Lizarazu.

Une confiance intacte pour le retour

Avec le court succès à Londres, Bixente Lizarazu demeure optimiste pour le PSG, qu’il a trouvé supérieur dans le contenu. « Ils ont été supérieurs, et pour moi c’est plus que la moitié du chemin ce qu’ils ont fait. […] Ce milieu de terrain parisien est très très fort parce qu’il court beaucoup et qu’il est capable de garder le ballon en maîtrisant le tempo », analyse l’ancien international français.

Il insiste également sur l’apport de certains cadres, comme le gardien parisien, en pleine forme. « On l’a beaucoup critiqué, mais en 2025 il a enchaîné des matches de très très haut niveau […]. Ils peuvent le faire s’ils mettent les mêmes ingrédients », a-t-il déclaré à propos de Gianluigi Donnarumma.