Mercato ASSE : Le plan pour reconstruire en cas de descente

À deux journées de la fin de la saison en Ligue 1, l’ASSE est plus que jamais sous la menace de la relégation après sa défaite 3-1 face à l’AS Monaco. En cas de descente en Ligue 2, Saint-Etienne devra repenser en profondeur son effectif et miser sur une reconstruction intelligente.

Mercato ASSE : Vers un exode massif des cadres en cas descente

La relégation en Ligue 2, si elle se confirme, sonnera comme un couperet sportif, mais aussi financier pour l’ASSE. Les joueurs les plus bankables seront appelés à plier bagage. Lucas Stassin, révélation offensive de la saison avec 12 buts, est déjà courtisé, et son prix de 20 millions d’euros représente une manne essentielle. Même son de cloche pour Zuriko Davitashvili.

Fort de ses 9 buts et 7 passes décisives, le Géorgien attire les convoitises, et sa valeur marchande de 10 millions pourrait inciter les dirigeants à s’en séparer. Le prêt de Pierre Ekwah, lié à un maintien en Ligue 1, ne sera pas prolongé. Quant à Irvin Cardona, sa contribution décevante et son salaire élevé en font un candidat au départ inévitable.

L’avenir de Benjamin Bouchouari et d’Aïmen Moueffek semble tout aussi compromis : leur profil plaît et ils arrivent à un moment charnière de leur carrière. D’autres joueurs comme Lamine Fomba, Igor Miladinovic ou encore Gautier Larsonneur, aux performances inégales et aux émoluments élevés, pourraient aussi être poussés vers la sortie. L’heure sera à l’assainissement économique.

Une vague de joueurs en fin de contrat

Plusieurs fins de contrat allégeront d’elles-mêmes la masse salariale. Yunis Abdelhamid, doyen de l’effectif et plus haut salaire, ne sera pas conservé. Les latéraux Dennis Appiah et Yvann Maçon, également en fin de bail, ne devraient pas recevoir de proposition de prolongation en cas de descente.

Boubacar Fall, gardien numéro trois, ainsi que Ibrahima Wadji, peu utilisé cette saison, sont aussi sur le départ. Léo Pétrot, plus régulier, pourrait susciter l’intérêt de clubs de l’élite, mais sa fidélité au club pourrait le convaincre de rester.

Une ossature à reconstruire autour de quelques certitudes

Dans ce marasme, certaines certitudes demeurent. La direction de Kilmer Sports a réaffirmé sa confiance en Eirik Horneland. Le technicien norvégien, arrivé cette saison, restera à la barre pour tenter une remontée immédiate si le club redescend. En défense, Mickaël Nadé, Dylan Batubinsika et Anthony Briançon pourraient former la base d’un nouveau bloc plus stable.

Pierre Cornud, tout comme Maxime Bernauer, dont l’option d’achat est accessible, n’excluent pas de rester. Leur profil Ligue 2-compatible pourrait être précieux. Au milieu, Florian Tardieu, malgré ses 33 ans, pourrait recevoir une proposition de prolongation.

Louis Mouton, plus jeune, serait également un pari intéressant pour l’avenir. Sur les ailes, Ben Old et Augustine Boakye, entravés par des blessures, auront enfin l’opportunité de s’exprimer pleinement.

Miser sur la jeunesse et l’expérience de la Ligue 2

Devant, Ibrahim Sissoko pourrait retrouver son efficacité en Ligue 2. Auteur de 12 buts lors de la saison 2023-2024 à ce niveau, il reste une option crédible. Le gardien remplaçant Brice Maubleu, habitué à ce championnat, apportera aussi son expérience.

Enfin, la grande promesse Djylian N’Guessan, 16 ans, est appelée à devenir un visage du renouveau. Déjà lancé dans le grand bain, il pourrait incarner l’espoir d’une remontée rapide. À l’ASSE, la relégation serait un drame, mais aussi une opportunité de repartir sur des bases saines.

En réduisant la masse salariale, en conservant des joueurs motivés et en misant sur les jeunes, les Verts ont les moyens de rebondir… à condition de ne pas se tromper sur leur mercato estival. Même si le grand rêve reste de se maintenir en Ligue 1.