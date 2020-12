OL : Rudi Garcia a un plan et une astuce pour battre le PSG

Publié le 07 décembre 2020 à 11:00

L'OL a étrillé le FC Metz (3-1) et est toujours troisième de Ligue 1, à deux petits points du PSG, son prochain adversaire. Avant cette confrontation au sommet, Rudi Garcia rêve de passer devant les Parisiens, dimanche prochain. Il n’a d’ailleurs pas perdu de temps pour se projeter sur le match contre le leader, en clôture de la 13e journée de Ligue 1. Mieux, il pense à un coup parfait pour battre le club de la capitale.

OL : Rudi Garcia compte sur l'aide de Basaksehir contre le PSG

Dans la foulée de la victoire de l'OL sur le FC Metz (3-1) en Moselle, Rudi Gracia a immédiatement annoncé la couleur sur le match contre le PSG. « On va au Parc des princes, avec un petit peu plus d'ambition », a-t-il déclaré. Contrairement au Paris Saint-Germain engagé en Ligue des champions, l’Olympique Lyonnais a un calendrier léger en Ligue 1. À ce propos, les Parisiens affrontent Istanbul Basaksehir, mardi (21h), au Parc des Princes, lors de la sixième et dernière journée de la phase de poule. Et Rudi Garcia croit pouvoir profiter d’une éventuelle fatigue de l’équipe de Thomas Tuchel pour lui jouer un sale coup. « Le PSG a un gros match contre les Turcs. Je ne sais pas si on les joue au bon moment ou pas, mais on a des choses à faire valoir et on le fera. On ne viendra pas à Paris en victime expiatoire », a-t-il défié.

Il faut préciser que le Paris Saint-Germain n’est pas encore qualifié pour les 8es de finale. Bien que leader du groupe H, il doit prendre un point au moins contre Basaksehir pour passer directement. Notons que si Manchester United et RB Leipzig, qui s’affrontent ce même mardi à la même heure, font match nul et que le Paris SG est battu par le club turc, les Parisiens seraient éliminés. Ils sont donc contraints de batailler durement pour tenter de se qualifier. Et Rudi Garcia leur souhaite de laisser assez de force dans ce match capital en C1, afin d’être moins fringants contre l'OL.

Le PSG a l'équipe pour jouer sur deux tableaux

A priori, l’équipe de Thomas Tuchel est habituée à jouer sur plusieurs tableaux et ne devrait pas être confrontée à un souci de forme. Vu le riche effectif du PSG, à tous les postes, il est évident que Thomas Tuchel a les hommes pour faire tourner, sans que son équipe soit diminuée. Pour preuve, les Parisiens sont leaders en Ligue 1 et en C1, avec leur calendrier chargé. Et puis, il y a quatre jours d'intervalle entre les deux matchs, ce qui donne du temps de récupération aux Rouge et Bleu. Rudi Garcia devrait trouver d'autres ressorts pour l'OL.













