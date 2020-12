OL : Anthony Lopes savoure une petite revanche après Metz

Publié le 07 décembre 2020 à 07:30

L’Olympique lyonnais a dominé le FC Metz (1-3) lors de la 13e journée de Ligue 1. Anthony Lopes n’a pas caché sa satisfaction après sa prestation contre les Grenats.

La fierté d’ Anthony Lopes après la victoire à Metz

La belle série se poursuit pour l’Olympique lyonnais. Dimanche, l’OL s’est imposé sur la pelouse de Saint-Symphorien contre le FC Metz (1-3). Avec ce succès, Lyon enchaîne sa quatrième victoire de suite en championnat et pointe à la 3e place. Si Memphis Depay et Karl Toko Ekambi ont été les buteurs, Anthony Lopes s’est également illustré contre les Grenats. Critiqué pour sa sortie aérienne contre le SCO, le portier lyonnais s’est réjoui d’avoir stoppé un penalty contre Metz. Il a empêché Farid Boulaya d’ouvrir le score. « La belle série continue. On avait à cœur de venir chercher la victoire. On l’a bien fait. On m’a demandé d’arrêter les penalties. C’était un moment décisif », a lâché le Portugais au micro de la chaîne du club.

Le plein de confiance avant Paris ?

Toutefois, Anthony Lopes est déçu de s’être incliné contre le même Farid Boulaya en deuxième mi-temps. L’Algérien a permis au FC Metz de réduire le score (1-3). « On a fait un très bon match jusqu’à 3-0. Ce but encaissé fait tache sur notre performance », a déploré le portier de l’Olympique lyonnais. Après le succès contre Metz, il est désormais tourné vers le choc qui attend les Gones. Dimanche prochain, Lyon défie le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. En cas de succès, l’OL pourrait prendre la tête du championnat actuellement occupée par le PSG. Les hommes de Rudi Garcia ne comptent que deux points de retard sur ceux de Thomas Tuchel. « On va bien travailler cette semaine. On va aller à Paris pour faire un résultat », a prévenu le gardien de l’OL.













Par Ange A.