PSG : Dissensions en interne, d'importantes révélations

Publié le 08 décembre 2020 à 16:00

De nombreuses tensions en interne ont éclaté lors du début de saison du PSG, avec notamment des différends entre Thomas Tuchel et Leonardo. L'entraîneur et le directeur sportif du Paris SG se sont écharpés par média interposé début octobre, sur fond de désaccords relatifs au mercato estival.

Lutte fratricide au PSG

Le début de saison du PSG a été très pénible sur tous les plans. Les champions de France ne sont pas aussi à l'aise qu'à leur habitude en Ligue 1, avec seulement deux petits points d'avance sur leur dauphin lillois après 13 journées. Ils ont déjà concédé trois défaites, face au RC Lens (0-1), à l'OM (0-1) et à l'AS Monaco (2-3). En ajoutant au championnat le parcours chaotique en Ligue des champions, qui a vu le PSG craindre une élimination dès le premier tour, la situation sportive était déjà explosive à l'automne. Les désaccords en interne se sont également multipliés. Thomas Tuchel a critiqué le mercato de Leonardo, estimant n'avoir pas reçu assez de renforts, notamment en défense, ni de réponse à ses demandes. Les départs de Thiago Silva ou Edinson Cavani, la blessure de Juan Bernat, n'ont pas été comblés comme l'aurait souhaité le coach allemand qui l'a fait remarquer publiquement à son directeur sportif.

Mais les dirigeants parisiens n'ont que très peu goûté à ces remarques. Leonardo a lui aussi répondu par voie de presse, déclarant qu'il n'avait "pas aimé" la sortie de son entraîneur. Nasser al-Khelaïfi s'en "était aussi ému", selon L'Equipe. Cela avait publiquement dévoilé les tensions entre les deux hommes, "pas toujours raccord sur les profils à faire venir et visiblement n'échangeant pas toujours entre eux", complète le quotidien sportif. La crise s'est accentuée avec le positionnement au milieu de terrain de Marquinhos par Thomas Tuchel, au détriment de Danilo Pereira, recruté pour le poste et prenant place en défense centrale. La suite, en Ligue des champions, a bien failli coûter sa place à l'un des deux hommes - plutôt Tuchel que Leonardo, plus facile à éjecter et remplacer -, Doha ne souhaitant pas trancher entre le Brésilien et l'Allemand, assez apprécié dans l'état-major qatarien.

Leonardo et Tuchel, pas les meilleurs amis du monde

Pourtant, avec le soulagement des victoires contre le RB Leipzig (1-0) et, surtout, à Manchester United (3-1), combinées à celle de Montpellier (3-1) en Ligue 1, le PSG a retrouvé un peu de sérénité sportive. Il envisage maintenant la première place de son groupe en Ligue des champions. Leonardo et Thomas Tuchel semblent désormais avoir fait contre mauvaise fortune bon coeur. Avec l'infirmerie du Paris SG qui se vide et le retour de la profondeur dans l'effectif francilien, le technicien allemand a plus le choix. Marco Verratti peut reprendre sa place au milieu, Marquinhos la sienne en défense et certaines recrues apportent une satisfaction surprise. C'est notamment le cas de Moise Kean qui fait oublier l'absence de Mauro Icardi, blessé, et de Rafinha, dont Thomas Tuchel a chanté les louanges en conférence de presse lundi.

Selon L'Equipe, les relations entre staff technique et médical se sont aussi apaisées. "Notamment celles avec Rainer Schrey, le responsable de la préparation physique, dont les méthodes ne sont pas toujours partagées", décrypte le quotidien sportif. Étonnamment, avec des victoires et moins de blessés, le PSG va mieux. Les esprits se calment et chacun tente désormais de se focaliser sur ses objectifs : le terrain pour Tuchel, qui a réussi à motiver ses troupes comme jamais avant Mancheter United, et les prolongations de Neymar et Mbappé pour Leonardo, priorités numéro un du club avant le mercato hivernal. Mais l'équilibre est fragile au PSG et la panique gagne vite les rangs parisiens. Alors pourvu que ça dure.













Par Matthieu