PSG : L'avis de Tuchel suite aux incidents contre Basaksehir

Publié le 10 décembre 2020 à 00:30

Le PSG a dominé Istanbul Basaksehir (5-1) pour son dernier match de poules de Ligue des champions. Après la rencontre, Thomas Tuchel est revenu sur les événements ayant conduit au report de cette rencontre.

Victoire du PSG en deux temps contre Basaksehir

Débutée mardi, la rencontre entre le PSG et Istanbul Basaksehir s’est achevée mercredi. Le match avait été interrompu en raison des propos racistes présumés du 4e arbitre envers Achille Webo, le coach adjoint du club turc. En signe de solidarité, les joueurs de Paris et de Basaksehir ont décidé de quitter la pelouse. Suite à cet incident, l’UEFA a reporté la rencontre à mercredi. Ce report n’a guère entaché la condition physique des hommes de Thomas Tuchel. Lesquels ont étrillé leurs adversaires (5-1) au Parc des Princes. Un triplé de Neymar Jr et un doublé de Kylian Mbappé ont permis à Paris de l’emporter. Après la rencontre, le coach du Paris Saint-Germain s’est prononcé sur les épisodes de mardi. L’occasion de saluer l’attitude de ses poulains.

« Une décision forte » des Parisiens au Parc des Princes

Thomas Tuchel a apprécié le geste de solidarité de ses hommes contre le racisme. « Ils ont pris une décision forte. Ils ont montré de la solidarité avec l'adversaire. Ils ont eu beaucoup de courage […] Il était nécessaire qu'on montre cette solidarité […] C’était un événement très important, il y a aussi des choses plus importantes que le sport. Les joueurs ont montré qu'il était possible de faire un bon match dans ces conditions malgré tout », a déclaré le technicien allemand cité par Goal. Qualifié pour les 8es avant ce remake contre les Turcs, Paris s’est assuré la première place du groupe grâce à ce succès.













Par Ange A.