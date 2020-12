ASSE Mercato : Une piste très sérieuse en défense pour Sainté

Publié le 10 décembre 2020 à 17:05

L'ASSE cherche des renforts pour le mercato hivernal et se tourne vers un joueur évoluant au poste d'arrière latéral pour renforcer son secteur défensif. Mais l'AS Saint-Etienne, qui s'est déjà bien renseignée sur le joueur, risque de devoir faire face à une sérieuse concurrence pour boucler ce dossier intéressant.

L'ASSE prépare sérieusement son mercato

Avec dix matches sans victoire en Ligue 1, les Verts tentent de réagir sur le terrain et ont récemment réussi à stopper l'hémorragie de défaites, en accrochant deux nuls contre le LOSC (1-1) et à Dijon (0-0). Mais l'ASSE doit se renforcer au mercato d'hiver et les joueurs multiplient les appels du pied en ce sens, à l'image de Mathieu Debuchy et Denis Bouanga ces derniers jours. L'AS Saint-Etienne pourrait d'ailleurs rapidement boucler le retour en prêt de William Saliba, en difficulté à Arsenal, et chercherait activement un renfort offensif. À ce sujet, Nicolas de Préville, Islam Slimani ou encore Aldin Turkes seraient autant de pistes pour les Verts.

Les Verts regardent du côté de la Ligue 2

C'est en défense que l'ASSE pourrait enregistrer son premier renfort du mercato hivernal. Et ce n'est pas William Saliba. En effet, selon L'Equipe, les Verts "ont supervisé à plusieurs reprises depuis le début de la saison" le latéral gauche de l'USL Dunkerque, Harouna Sy. Le joueur de 24 ans évolue actuellement en Ligue 2 avec l'USL, avec douze rencontres et deux passes décisives au compteur cette saison. Évalué à environ 500 000 euros, Harouna Sy a encore un an et demi de contrat avec son club, mais ce dernier vient d'être relégué à titre conservatoire par la DNCG et va devoir se séparer rapidement de joueurs pour remettre ses comptes à flot.

Le départ du Français est donc attendu, mais l'ASSE n'est pas seule sur le coup. Montpellier HSC aurait également supervisé le joueur, tandis que le Dijon FCO et le RC Strasbourg, eux aussi mal en point en Ligue 1, sont entrés dans la course pour convaincre Sy. Le prestige de l'ASSE par rapport à ses concurrents pourrait faire pencher la balance, même si la stabilité actuelle des Héraultais reste attirante. Avec la blessure d'un Gabriel Silva qui tarde à revenir et n'offre pas entière satisfaction, l'AS Saint-Etienne et Claude Puel combleraient là un manque dans l'effectif stéphanois.













Par Matthieu