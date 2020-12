ASSE Mercato : Attaquant trouvé, mais concurrence à venir

Publié le 07 décembre 2020 à 10:00

L'ASSE n'a pas réussi à retrouver la victoire en Ligue 1, ne prenant que le point du nul (0-0) contre la lanterne rouge, le Dijon FCO. Sans succès depuis dix matches, les Verts ont retrouvé un peu de stabilité mais doivent maintenant retrouver leur efficacité offensive et cela semble passer par le recrutement d'un attaquant au plus vite lors du mercato d'hiver.

L'efficacité offensive de l'ASSE en berne

Le match à Dijon, à l'occasion de la 13e journée de Ligue 1, était l'occasion parfaite pour l'ASSE de renouer avec la victoire. Malheureusement, les Verts n'ont pas été capable de trouver la faille, n'obtenant mieux que le match nul (0-0) sur la pelouse de Gaston-Gérard. Des problèmes offensifs connus à l'AS Saint-Etienne, mais qui frustrent l'entraîneur Claude Puel, qui n'a pas hésité à tacler, une nouvelle fois, un de ses éléments, en la personne de Denis Bouanga. "Denis par exemple doit rentrer beaucoup plus vite sur son défenseur de façon à jaillir et venir apporter ses qualités. Il ne faut pas attendre les ballons, on doit corriger ça. Ce n’est pas propre à ce dimanche soir, on ne découvre pas cette situation après Dijon. On manque de ressenti dans la surface. Romain Hamouma quand il est dans l’axe, arrive à sentir les choses", a précisé Claude Puel à l'issue de la rencontre. L'ASSE n'a plus marqué deux buts dans un match de Ligue 1 depuis le 20 septembre et un nul (2-2) face au FC Nantes. Une éternité.

L'ASSE sur une jeune attaquant, mais elle n'est pas la seule

Ainsi, l'ASSE s'attache à trouver un attaquant au mercato hivernal. Plusieurs pistes sont étudiées, notamment celles menant à Islam Slimani et Nicolas de Préville. Mais si le premier semble trop cher, le second ne satisfait pas forcément les dirigeants stéphanois et ne répond pas à toutes les attentes. L'AS Saint-Etienne semble donc vouloir jeter son dévolu sur Aldin Turkes, qui évolue à Lausanne Sport, selon jeunefooteux. L'attaquant de 24 ans a marqué cinq buts depuis le début de la saison, faisant de lui le co-meilleur buteur du championnat suisse. Aldin Turkes vient également d'être sélectionné pour la première fois avec la Bosnie, lui qui possède également la nationalité suisse. Évalue à 1,5 million d'euros, il pourrait s'agir d'un excellent coup pour l'ASSE. Mais les Verts vont devoir faire face à une rude concurrence en Ligue 1. Leur adversaire du week-end, le Dijon FCO, et l'OGC Nice seraient également sur le buteur. Profil imposant (1,94 m), Aldin Turkes correspond aux manques de l'ASSE, qui n'a plus qu'à convaincre le joueur.













