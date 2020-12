PSG Mercato : Ni Allegri, ni Pochettino, l'autre plan du PSG

Publié le 11 décembre 2020 à 11:00

Plus la saison avance, plus la question de la succession de Thomas Tuchel sur le banc du PSG se pose, alors que l'Allemand arrive en fin de contrat en juin 2021. Il est peu probable que l'ancien coach du Borussia Dortmund soit prolongé et des rumeurs l'envoient déjà à Manchester United. Leonardo, lui, a plusieurs pistes en tête, mais Massimiliano Allegri et Mauricio Pochettino ne seraient plus en pole position.

La succession du Tuchel, un gros enjeu pour le PSG

L'aventure de Thomas Tuchel au PSG n'ira probablement pas plus loin que le mois de juin 2021. L'entraîneur allemand a sauvé sa tête en qualifiant le Paris SG en huitièmes de finale de la Ligue des champions et passera sans doute l'hiver. Il devrait aller au bout de son contrat, mais pas plus loin. Tuchel se fait peu d'illusions, estimant qu'il "ne faut pas rêver" à une prolongation. Avant le match contre Basaksehir, il s'est à nouveau prononcé sur le sujet. "On n’a pas parlé de prolongation. On n’a pas parlé de mon contrat. Ça ne change rien à la manière dont je travaille. Quand je suis l’entraîneur du PSG, je pense à 100 % au PSG, à rien d’autre, a lâché Thomas Tuchel. Dans cette période, ce n’est pas possible de penser à autre chose. Le plus important, c’est de rester concentrés. C’est une phase clé pour nous. La situation est toujours la même, rien n’a changé."

Pas d'Allegri, ni de Pochettino au PSG ?

Thomas Tuchel entend aussi les rumeurs sur son successeur, qui sont allées bon train durant un mois de novembre difficile pour le PSG. L'ancien coach de la Juventus, Massimiliano Allegri, et l'ex de Tottenham, Mauricio Pochettino, attendent un signe du Paris Saint-Germain. Les deux hommes sont très appréciés de Leonardo, qui sait qu'il a à sa disposition deux entraîneurs de renom, tant qu'un grand club ne se sépare pas de son entraîneur. Zinédine Zidane ayant sauvé sa tête, lui aussi, sur le banc du Real Madrid, il n'y a pour le moment aucun poste vacant en Europe. Mais, selon L'Equipe, le directeur sportif du PSG a ciblé un autre technicien, italien comme il les apprécie, pour une arrivée au mercato estival.

Le PSG a en effet un intérêt prononcé pour Simone Inzaghi, sur le banc de la Lazio Rome depuis 2016. L'entraîneur transalpin vient de qualifier son équipe pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis vingt ans. Inzaghi, 44 ans, verra son contrat prendre fin en juin prochain également, mais son président fait le forcing pour le prolonger. Une offre de deux saisons supplémentaires et 3 millions d'euros de salaire serait sur la table, selon Il Messaggero. Mais un appel du pied du PSG pourrait bien pousser le coach italien à faire traîner la situation et éventuellement étudier une offre de Leonardo dans les mois à venir.













Par Matthieu