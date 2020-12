PSG Mercato : Tuchel parle de la prolongation de son contrat

Publié le 07 décembre 2020 à 18:30

Le PSG reçoit Istanbul Basaksehir, mardi (21h), en Ligue des champions. Avant ce match capital pour la qualification en Ligue 1, Thomas Tuchel a répondu à la question sur son contrat qui prend fin en juin 2021.

PSG : Thomas Tuchel, « on n’a pas parlé de mon contrat... »

Thomas Tuchel sera-t-il prolongé à la tête du PSG ou non, au terme de son contrat le 30 juin 2021 ? Interrogé en conférence de presse, le concerné a lâché quelues indices sur son avenir dans la capitale. Il soutient qu’il n’a pas eu de contact avec la Direction du Paris Saint-Germain, au sujet de son contrat. « Je ne peux pas perdre la tête avec ça parce que la situation n’a pas changé », a laissé entendre le technicien allemand. « On n’a pas parlé d’une prolongation. On n’a pas parlé de mon contrat, la situation est toujours la même », a-t-il insisté. À la question de savoir si sa situation contractuelle change quelque chose chez lui, il a répondu : « Non, ça ne change rien à la manière dont je travaille ».

Tuchel préfère se concentrer sur l'objectif principal du club

Thomas Tuchel assure qu’il est plus concentré sur l’objectif de son équipe que sur sa situation personnelle. « Dans cette période, ce n’est pas possible de penser à quelque chose d’autre. Le plus important, c’est de rester concentrés. C’est une phase clé pour nous. Je pense à 100% au PSG dans ma tête, et à rien d’autre », a t-il expliqué. Après avoir perdu la finale de la Ligue des champions 2019-2020, le Paris Saint-Germain repart à la conquête du trophée continental qui manque à son palmarès. À une journée de la fin de la phase de poule, les Parisiens sont leaders de leur groupe H, mais ne sont pas encore qualifiés pour les 8es de finale. Et Thomas Tuchel joue sa survie dans cette compétition. Une élimination précipiterait son départ de la capitale.













Par ALEXIS