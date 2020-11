PSG Mercato : Pochettino en embuscade derrière Thomas Tuchel

Publié le 13 novembre 2020 à 10:45

Alors que Thomas Tuchel est en difficulté au PSG, Mauricio Pochettino surveille de très près la situation de l’entraineur allemand, dont le poste l’intéresse sérieusement.

Le contrat de Thomas Tuchel au PSG expire le 30 juin 2021, soit dans sept mois et demi. Avant cette échéance, l’équipe du coach a enregistré deux défaites en trois matchs en phase de poule de la Ligue des champions. Du coup, il est contesté et menacé de limogeage. Plusieurs entraineurs, surtout ceux qui sont libres lorgnent la place de l’Allemand en difficulté. Parmi eux, se trouve Mauricio Pochettino viré de Tottenham en novembre 2019. Sans emploi depuis un an, il reste très attentif à l’évolution de la situation de Thomas Tuchel selon les informations de The Athletic. En effet, l’Argentin de 48 ans figure en bonne place sur la liste des responsables du PSG pour succéder à Tuchel. Ancien joueur du club de la capitale, il jouit de l'estime des décideurs parisiens. En plus de l’ex-manager des Spurs, Leonardo a également coché le nom de l'Italien Massimiliano Allegri (53 ans). Demis de ses fonctions à la Juventus depuis l’été 2019, l'Italien est libre de tout engagement.

Qui est Mauricio Pochettino ?

Mauricio Pochettino est un ancien défenseur. Il a commencé sa carrière au Club Atlético Newell's Old Boys dans son pays natal (1988-1994), avant de rejoindre l'Europe. Recruté par l'Espanyol de Barcelone, il a joué en Catalogne pendant 7 ans (1994-2001). Il a débarqué au PSG ensuite pour deux saisons (2001-2003). L'ex-arrière central a disputé 95 matchs (5 buts) sous le maillot des Rouge et Bleu, avant de passer chez les Girondins de Bordeaux. Mauricio Pochettino n'a joué qu'une saison avec le club au scapulaire (2003-2004, puis il est retourné à l'Espanyol où il a terminé sa carrière en 2006. International argentin, il a totalisé 20 sélections avec l'Albiceleste. Devenu entraineur, l'ancien joueur du PSG a dirigé l'Espanyol de Barcelone (2009-2012), Southampton FC (2013-2014) et évidemment Tottenham (2014-2019).













Par ALEXIS