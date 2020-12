Real Madrid : Karim Benzema, l'homme providentiel de Zidane

Publié le 10 décembre 2020 à 16:05

Karim Benzema a sans doute sauvé le poste de Zinédine Zidane sur le banc du Real Madrid, en offrant aux siens la qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions, contre le Borussia Mönchengladbach (2-0). Auteur d'un doublé, l'attaquant français a éclaboussé la rencontre de son talent.

Zidane et le Real Madrid sauvé par Benzema

Karim Benzema est encore un peu plus entré dans l'histoire du Real Madrid, mercredi, à l'occasion du dernier match de la phase de poules de la Ligue des champions contre le Borussia Mönchengladbach (2-0). Pour fêter son 527e match sous les couleurs du club madrilène, record de Roberto Carlos égalé pour un étranger au Real, l'ancien Lyonnais a réalisé un performance de premier ordre. En inscrivant un doublé, Benzema a qualifié son équipe pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions et sauvé la tête de Zinédine Zidane, pour qui une élimination en C1, la première dès la phase de groupes en 23 ans, aurait sans doute scellé le sort.

"Ce que fait Karim, ça ne m'impressionne pas..., a commencé Zinédine Zidane en conférence de presse. Enfin si, ça m'impressionne toujours, mais je ne suis pas surpris de ce qu'il fait. Je ne sais même plus ce qu'il est, si c'est un attaquant, un numéro 10, un 9 et demi... Il fait tellement de choses sur le terrain que c'est magnifique de le voir comme ça !" Et l'attaquant du Real Madrid était lui aussi très heureux de sa performance. "J'aime dire que je suis un numéro 9 avec une âme de numéro 10, peu importe de quelle manière je peux rendre service aux miens, a déclaré Karim Benzema. Nous avions envie de montrer que nous sommes les meilleurs. Et quand nous jouons de cette manière, il est très dur de nous battre. C'est sur ce chemin que nous devons continuer."

Le Real Madrid doit repartir de l'avant en Liga

"C'est un sentiment de satisfaction avant tout, a ajouté l'entraîneur du Real Madrid. À l'arrivée, quand l'objectif est atteint, on se dit qu'on a fait le boulot. Je crois que l'équipe a fait le travail, on savait ce qu'on jouait. On a eu des moments compliqués et, ce soir, on a fait un grand match. Notre victoire est méritée et la première place aussi." Les Merengue vont maintenant devoir reprendre la main sur la Liga, alors qu'ils pointent à la 4e place et affrontent leur voisin et leader, l'Atlético de Madrid, ce week-end. "Si on jouait toujours comme aujourd'hui...", a lâché Karim Benzema à l'issue de la victoire contre Mönchengladbach. Un message pour ses coéquipiers, qui doivent se mettre au niveau de l'attaquant français.













Par Matthieu