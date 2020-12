Stade Rennais : Inquiétudes et absences avant l'OGC Nice

Publié le 11 décembre 2020 à 13:30

Le Stade Rennais se déplace sur la pelouse de l'OGC Nice, dimanche (13h), pour le compte de la 14e journée de Ligue 1, avec la ferme intention de renouer avec la victoire. Les hommes de Julien Stéphan sont en plein doute mais ont réalisé une performance honorable face au Séville FC (1-3) mercredi, qu'ils doivent confirmer malgré les absences sur la pelouse de l'Allianz Riviera.

Le Stade Rennais a pris l'air

Le Stade Rennais a pris quelques jours au vert après la fin de sa campagne de Ligue des champions, conclue par une cinquième défaite en six matches contre le Séville FC. Avant d'affronter l'OGC Nice, dimanche (13h), à l'Allianz Riviera, les Rouge et Noir ont passé quelques jours à Marbella. "On a emmené tout le monde sauf ceux qui étaient en phase de réathlétisation, a expliqué l'entraîneur du SRFC, Julien Stéphan. On a considéré que les conditions de réathlétisation seraient meilleures à la Piverdière qu'ici, donc Jonas Martin et Daniele Rugani ne sont pas là. Pour les autres, qui sont valides ou les blessés qui ont des soins à subir comme Sehrou Guirassy et Romain Del Castillo, ils sont venus avec nous, puisqu'on a quatre kinés sur place, les conditions sont plus appropriées qu'à la Piverdière." Il faudra évidemment faire sans ces quatre joueurs contre les Aiglons pour la 14e journée de Ligue 1.

Gomis toujours absent contre l'OGC Nice

Alfred Gomis est quant à lui toujours absent et ce, depuis une dizaine de jours. "Il est sur le chemin du retour mais n'est pas encore apte, a révélé Julien Stéphan. Ce n'est pas un problème musculaire." Romain Salin sera donc titulaire contre l'OGC Nice, à moins d'un dernier retournement de situation dans les prochaines 48 heures avant la rencontre. Des inquiétudes demeurent également quant à Nayef Aguerd et Martin Terrier, qui reviennent d'une infection au Covid-19. "Ce sont des joueurs qui ont été touchés. On a peu de visibilité sur les conséquences de cette maladie, a reconnu l'entraîneur du Stade Rennais. C'est très individuel sur les degrés de forme et de récupération. Nayef a pu faire un bout de match (contre Séville, ndlr), mais entre faire un bout de match et faire 90 minutes, il y a encore un pas important. Martin reprend tout juste les entraînements collectifs. Ça se passe relativement bien depuis qu'il est revenu sur le terrain. J'ai encore besoin d'avoir des informations supplémentaires pour voir dans quelle mesure on peut les utiliser en compétition."













Par Matthieu