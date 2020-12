Stade Rennais : Encore une blessure longue durée pour le SRFC

Publié le 07 décembre 2020 à 14:30

Le Stade Rennais s'est incliné sur sa pelouse du Roazhon Park face au RC Lens (0-2), à l'occasion de la 13e journée de Ligue 1, samedi. Les hommes de Julien Stéphan sont en plein doute avec un seul match remporté lors de leurs huit dernières sorties en championnat et continuent d'être handicapés par les blessures avec un nouveau joueur sur le flanc pour un moment.

Les malheurs s'enchaînent au Stade Rennais

Le Stade Rennais n'a pas le temps de cogiter en ce moment, et c'est peut-être tant mieux. Après une défaite particulièrement décevante et inquiétante contre le RC Lens samedi (0-2), les Rouge et Noir doivent déjà rebondir, cette fois contre Séville FC, à l'occasion de la dernière journée de Ligue des champions. Déjà éliminé, le SRFC doit viser une victoire de prestige, la première en C1, qui pourrait lui permettre de se relancer sérieusement. "Les joueurs ont de la volonté, mais on a un déficit de confiance, a expliqué Julien Stéphan, le coach du Stade Rennais, en conférence de presse ce lundi. Les qualités n’ont pas disparu, elles sont là. Mais on a besoin de redonner de la confiance à tout le monde."

Une tâche difficile qui peut prendre du temps, selon le coach du SRFC : "On ne sait pas combien de temps ça va prendre mais ça va revenir, on va tout faire pour que ça revienne le plus vite possible. Comptez sur nous, on va lutter, il ne faut pas pleurnicher. On a très envie de retourner la situation avec force." Une volonté qui doit venir avec un changement d'état d'esprit, a expliqué Julien Stéphan : "Je n'ai jamais dit qu'on jouait le maintien, mais qu’on devait avoir l’état d’esprit d'un club qui joue le maintien. Cela a été transformé. Pour une équipe qui joue le maintien, chaque point est important et ça permet de redonner de la confiance." Et trois dans la besace du Stade Rennais, mardi (21h) contre Séville, feraient le plus grand bien.

Un nouvelle blessure longue durée...

Malheureusement, le Stade Rennais n'est pas verni cette saison et subit le rythme infernal imposé depuis la reprise. Gerzino Nyamsi a été sorti à la mi-temps du match face aux Lensois par Julien Stéphan, blessé. Mais le coach rennais a informé d'une autre mauvaise nouvelle ce lundi. "On a perdu un nouveau joueur ce week-end. Non, ce n'est pas Nyamsi, on a perdu Romain Del Castillo pour plusieurs semaines. Il a un problème musculaire", a révélé Stéphan. Un coup dur de plus pour l'entraîneur du SRFC, qui doit composer avec une infirmerie pleine. Seule bonne nouvelle au tableau, le retour de Nayef Aguerd, touché par le Covid-19 depuis une dizaine de jours. "Dans notre dynamique, il vaut mieux se concentrer sur nous, sur ce qu’on aura à faire, les choses simples qui permettront de retrouver de la confiance et l’efficacité", a conclu l'entraîneur du Stade Rennais.













Par Matthieu