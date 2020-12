Mercato Dortmund : Lucien Favre démis de ses fonctions !

Publié le 13 décembre 2020 à 16:40

Le poste d'entraîneur de Lucien Favre n'a pas résisté aux trois matchs sans victoire en Bundesliga du Borussia Dortmund. Le technicien suisse est invité à prendre la porte.

Mercato : Lucien Favre limogé "à l'unanimité"

Hier, le Borussia Dortmund a concédé une consternante défaite (1-5) face au promu VfB Stuttgart. Le BVB, qui n'arrive plus à gagner en Bundesliga depuis trois rencontres, ne profite pas des multiples faux pas du Bayern Munich pour le concurrencer sérieusement. Ce dimanche, le club de la Ruhr a pris la décision de renvoyer son entraîneur. "Lucien Favre n'est plus l'entraîneur du Borussia Dortmund. Les dirigeants, après la défaite 5-1 face à Stuttgart, ont convenu à l'unanimité de la libération de Lucien Favre et de son adjoint Manfred Stefes de leur contrat avec effet immédiat" a écrit le club allemand sur son compte Twitter.

Un intérimaire en poste jusqu'à la fin de saison

Le Borussia Dortmund ne cherchera pas de nouvel entraîneur d'ici la fin de saison. C'est l'adjoint Edin Terzic qui officiera en tant qu'entraîneur principal. Le PDG du BVB, Hans-Joachim Watzke, a tout de même tenu à remercier Lucien Favre, en poste depuis 2018. "Nous sommes tous reconnaissants envers Lucien Favre pour son excellent travail ces deux dernières années, au cours desquelles lui et son équipe ont terminé deux fois 2e en championnat". L'ancien coach de l'OGC Nice, qui a remporté 67 de ses 106 matchs avec les Jaune et Noir, a ramené un trophée à Dortmund : la Supercoupe d'Allemagne, en 2019.













Par Clément